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İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 12 Ocak 18 : İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı bugün makamında ziyaret etti.

İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 12 Ocak 18 : İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı bugün makamında ziyaret etti.

12 Ekim 2018 Cuma 11:13
İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
Lefkoşa, 12 Ocak 18 : İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı bugün makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyareti niteliğinde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs\'ta dini konularda yapılan çalışmalar, bir arada yaşama kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesinde dinin ve din adamlarının rolleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette, Din İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Küçük ve Hala Sultan Tekkesi İmamı Şakir Alemdar da hazır bulundu.

(RU/HÖ)
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