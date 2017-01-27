İngiliz Sömürge İdaresi’ne Karşı Direnirken Şehit Düşenler Anıldı

Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önündesaat 09.00’da düzenlenen törende ilk olarak Anıta çelenkler konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören son buldu.

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