İNGİLİZ ÜSLERİNDEN KALKAN UÇAKLAR SURİYE’Yİ VURDU

İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssünden kalkan dört savaş uçağı, bu sabah Suriye’ye düzenlenen harekata katıldı.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin haberine göre, Ağrotur’da bulunan İngiliz Üsleri’nden bu sabah saat 03.00 sularında kalkan “Tornado” tipi savaş uçakları, “Storm Shadow” tipi füzelerle Humus kenti yakınlarındaki bazı tesisleri vurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayandırılan haberde, kimyasal silah üretimiyle ilişkili olduğu iddia edilen binaların vurulduğu ve operasyonun başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

