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İngiliz Sömürge İdaresi’ne Karşı Direnişte Şehit Düşenler Yarın Anılacak

İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı direnirken şehit düşenler yarın Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde ve Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda düzenlenecek törenlerle anılacak

İngiliz Sömürge İdaresi’ne Karşı Direnişte Şehit Düşenler Yarın Anılacak

İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı direnirken şehit düşenler yarın Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde ve Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda düzenlenecek törenlerle anılacak

26 Ocak 2016 Salı 09:49
İngiliz Sömürge İdaresi’ne Karşı Direnişte Şehit Düşenler Yarın Anılacak
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İngiliz Sömürge İdaresi’ne Karşı Direnişte Şehit Düşenler Yarın Anılacak


İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı direnirken şehit düşenler yarın Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde ve Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda düzenlenecek törenlerle anılacak

İlk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yapılacak. Tören saat 09:00’da başlayacak. Buradaki törenin ardından direnişte şehit düşenler Küçük Kaymaklı Mezarlığı’ndaki kabirleri başında saat 09:30’da başlayacak törenle anılacak. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı Ceyhan Cambaz, burada, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirecek.

Akşam saatlerinde ise şehitler için Yenişehir Şehitler Camii’nde mevlit okutulacak.

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İngiliz Sömürge İdaresi’ne Karşı Direnişte Şehit Düşenler Yarın Anılacak
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