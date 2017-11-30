İNCİ PARS’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ ” HAMİLE DEĞİLİM VE EV DEDEM KEMAL PARS’TAN KALMA”



3 yıl önce Ankara’da evlendiği Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Avukat Dilek Özgürgü’le olaylı boşanma davası devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün oyuncu İnci Pars ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi.“Onların bu evliliği saçma bir evlilik. 4 yıl önce yapılan evlilik ve 70 gün görüşülmüş. Sonra bir daha görüşülmemiş ve bir yıldır hiç konuşulmamış. 32 beden bir kadınım ve hamile değilim. Keşke olsaydım. Amma Allah nasip ederse şu saçma kadından bir kurtulursak müstakbel eşimle çocukta istiyoruz. Hemen nikah kıyacağız. Mahkemenin kararını bekliyoruz. Ortada onların evliliği falan yok, mutluydu da ben mi girmişim sanki aralarına. Ben Hüseyin Bey’le 4 ay önce arkadaşı olan bir akrabam vasıtasıyla tanıştım, çok da mutluyuz. Ev haberleri de yalan. Paris’e hayatımda hiç gitmedim. Kıbrıs’da ki evde benim dedem Kemal Pars’dan babama kalan ve benim doğduğum ev. Pars ailesi olarak Kıbrıs’ta tanınıyor ve seviliyoruz. O evde benim ailemden kalan ev. Bunların hepsi uydurma” dedi.