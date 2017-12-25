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İnan teminata bağlandı
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İnan teminata bağlandı

İnan teminata bağlandı

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:59
İnan teminata bağlandı
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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir restoranın internetini kullanarak yasadışı bahis sitelerine Sanal Para temin ettiği tespit edilen zanlı Barış İnan teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez huzurda bulunan zanlı Barış İnan’ın Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sumi Restoran isimli iş yerinin müşterilerine açık olan internetini kullanarak oluşturmuş olduğu sanal para programı ile yasadışı 16 sanal bet sitesine sanal para sağladığı şüphesi ile tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak etki etme olasılığı kalmadığını belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis ek olarak zanlının ülkemizde çalışma izinli olduğunuda ekledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışınının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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