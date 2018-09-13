banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92227
ALTIN
246.241
DOLAR
6.3461
STERLİN
8.2800
EURO
7.3809
Hırsız Polat kaçak çıktı
HIRSIZ POLAT KAÇAK ÇIKTI
Hap soruşturmasında yeni tutuklu
HAP SORUŞTURMASINDA YENİ TUTUKLU
Ölümlü kazaya 4 yıl hapis cezası
4 YIL HAPİS YATACAK
Yağmurlu Hava Sürecek
YAĞMURLU HAVA SÜRECEK
banner282

İmo, Yeşil İş Fırsatları Raporu Hazırlıyor

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO), Avrupa Birliği’nin “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI” hibe programı çerçevesinde yürüttüğü “Yeşil Ekonomi Yaratmak” projesi kapsamında “Kıbrıs’ın Kuzeyinin Yeşil İş Fırsatları Raporu” hazırlanıyor.

İmo, Yeşil İş Fırsatları Raporu Hazırlıyor

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO), Avrupa Birliği’nin “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI” hibe programı çerçevesinde yürüttüğü “Yeşil Ekonomi Yaratmak” projesi kapsamında “Kıbrıs’ın Kuzeyinin Yeşil İş Fırsatları Raporu” hazırlanıyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:04
İmo, Yeşil İş Fırsatları Raporu Hazırlıyor

Lefkoşa, 13 Eylül 18 (.): İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO), Avrupa Birliği’nin “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI” hibe programı çerçevesinde yürüttüğü “Yeşil Ekonomi Yaratmak” projesi kapsamında “Kıbrıs’ın Kuzeyinin Yeşil İş Fırsatları Raporu” hazırlanıyor.

Odadan yapılan açıklamaya göre rapor, uluslararası ve yerel uzmanların katkısıyla, inşaat sektörü dahil dokuz sektörde yürütülecek kapsamlı danışma süreci ile elde edilen bilgiyle hazırlanacak.

Ülke ekonomisinin evrensel yaklaşım olan yeşil ekonomiye dönüşmesine katkı yapma amaçlandığı kaydedilen açıklamada, odanın ilgili sektörlerde rapor içeriğinin hayata geçirilmesi için savunuculuk çalışmalarını yürüteceği kaydedildi.

(GÜL) FOTOĞRAFLI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K.T. Belediyeler Birliği Ve TBB Arasında İş Birliği Protokolü
K.T. Belediyeler Birliği Ve TBB Arasında İş Birliği Protokolü
EL-SEN Bugün Tam Gün Uyarı Grevi Yapıyor
EL-SEN Bugün Tam Gün Uyarı Grevi Yapıyor
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılarla Protokol İmzalandı
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılarla Protokol İmzalandı
Erhürman: “Hayvancılarla Protokol İmza Süreci Tarım Bakanlığı’nda”
Erhürman: “Hayvancılarla Protokol İmza Süreci Tarım Bakanlığı’nda”
Başlar: “Hükümet İle Hayvancılar Birliği’nin Mutabakatı Piyasada Ucuzlama Değil Pahalılığa Yol Açacaktır”
Başlar: “Hükümet İle Hayvancılar Birliği’nin Mutabakatı Piyasada Ucuzlama Değil Pahalılığa Yol Açacaktır”
Tarihsel Diyalog Ve Araştırma Derneği İle Dayanışma Evi’ne Barış Ödülü
Tarihsel Diyalog Ve Araştırma Derneği İle Dayanışma Evi’ne Barış Ödülü
Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Sonuçları Belli Oldu
Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Sonuçları Belli Oldu
Hayvancılar Birliği’nden Bir Heyet Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen’i Ziyaret Etti
Hayvancılar Birliği’nden Bir Heyet Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen’i Ziyaret Etti
Ataoğlu, TC Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy İle Görüştü
Ataoğlu, TC Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy İle Görüştü
Töre, KTKA’yı Ziyaret Etti
Töre, KTKA’yı Ziyaret Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim