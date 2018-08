İMO, Yapı Denetiminin Önemine Dikkat Çekti

İnşaat Mühendisleri Odası (IMO), yapı denetiminin, güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yapı üretiminin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.



IMO, Türkiye’de çok ciddi can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, depremin yıkıcı etkisinin ancak yapı üretimi ve yapı denetiminin nitelikli hale getirilmesiyle azaltılabileceğine işaret etti.



IMO olarak deprem tehlikesi ve deprem önlemleriyle ilgili, mevzuattan yapı üretim sürecine kadar geniş bir yelpazede görüş ve önerileri defalarca paylaşmalarına rağmen günümüzde yapı denetiminin etkin bir şekilde devreye giremediği ve yaygınlaşamadığından toplum bilincinin yeteri kadar olgunlaşmaması sebebiyle yaşam ve iş alanlarının risk altında olduğu kaydedildi.



Açıklamada, “Yapılar, depremin değil eksik mühendislik hizmetinin etkisiyle yıkılır. Dolayısıyla yapı imalatı sürecinde yer alan her birey ve yetkili kurum üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdiği takdirde deprem gibi bir doğa olayının ardından can ve mal kayıplarımızın olması ihtimali en aza indirgenmiş olacaktır” denildi.