Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110455
ALTIN
155.666
DOLAR
3.8290
STERLİN
5.1306
EURO
4.5547
6 Ay Hapis Yatacak
6 Ay Hapis Yatacak
Çalınan araç bulundu!
20 Aralık 2017 DÖVİZ KURLARI
Çalıştığı Kasayı Soydu
Çalıştığı Kasayı Soydu
banner256
Flaş Haber
6 Ay Hapis Yatacak
Kapat

"İmam Hatip açtırmayız olanı da kapatırız..."

TDP Genel Sekreteri Asım İdris Girne'de açılacak olan İmam Hatip Lisesi'ne tepki gösterdi

"İmam Hatip açtırmayız olanı da kapatırız..."

TDP Genel Sekreteri Asım İdris Girne'de açılacak olan İmam Hatip Lisesi'ne tepki gösterdi

20 Aralık 2017 Çarşamba 16:30
"İmam Hatip açtırmayız olanı da kapatırız..."
banner238

"Korkup da konuşmayanlar, açılışında kurdele kesenler ve bir ümmet olmaktan bahsedilirken alkış tutanlar imam hatip meselesini çözemezler.

Tüm partilerin süt dökmüş kedi gibi bu konuda sus pus olunduğu ortamda elbette yeni imam hatip açmak isteyenler cesaretle adım atacaktır.

Siz oy kaygısı veya korkudan susarken Kıbrıs Türkü'nün geleceği ile oynamaya devam edecekler. Bu gün Girne'ye, yarın Mağusa'ya yeni imam hatipler açacaklar.

Bu gidişe kim mi dur diyecek?
Elbette bu güne kadar bu konuda hiç çekinmeden. korkmadan konuşanlar dur diyecek.
Bu konuda cesurca tek konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi dur diyecek.

TDP iktidarında yeni imamhatipler açtırmayacağız. Var olanları da kapatacağız..."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TMT'den 21 Aralık mesajı
TMT'den 21 Aralık mesajı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı!
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı!
4 günde 306 Uçuş!
4 günde 306 Uçuş!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim