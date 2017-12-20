"İmam Hatip açtırmayız olanı da kapatırız..."

"Korkup da konuşmayanlar, açılışında kurdele kesenler ve bir ümmet olmaktan bahsedilirken alkış tutanlar imam hatip meselesini çözemezler.

Tüm partilerin süt dökmüş kedi gibi bu konuda sus pus olunduğu ortamda elbette yeni imam hatip açmak isteyenler cesaretle adım atacaktır.

Siz oy kaygısı veya korkudan susarken Kıbrıs Türkü'nün geleceği ile oynamaya devam edecekler. Bu gün Girne'ye, yarın Mağusa'ya yeni imam hatipler açacaklar.

Bu gidişe kim mi dur diyecek?

Elbette bu güne kadar bu konuda hiç çekinmeden. korkmadan konuşanlar dur diyecek.

Bu konuda cesurca tek konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi dur diyecek.

TDP iktidarında yeni imamhatipler açtırmayacağız. Var olanları da kapatacağız..."