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Imagıne Cafe Bar’dan Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Katkı...

Imagine Cafe&Bar, Yuka Blend Sokak Festivali haftasında düzenlenen etkinlikte elde edilen 4 bin 750 TL’lik yardımı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) denetiminde olan Lefkoşa Hayvan Barınağı’na aşı olarak bağışladı.

Imagıne Cafe Bar’dan Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Katkı...

Imagine Cafe&Bar, Yuka Blend Sokak Festivali haftasında düzenlenen etkinlikte elde edilen 4 bin 750 TL’lik yardımı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) denetiminde olan Lefkoşa Hayvan Barınağı’na aşı olarak bağışladı.

25 Eylül 2018 Salı 10:33
Imagıne Cafe Bar’dan Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Katkı...

Imagine Cafe&Bar, Yuka Blend Sokak Festivali haftasında düzenlenen etkinlikte elde edilen 4 bin 750 TL’lik yardımı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) denetiminde olan Lefkoşa Hayvan Barınağı’na aşı olarak bağışladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile beraber belirlenen ihtiyaç çerçevesinde özellikle son zamanlardaki yaygın hastalık olan distemper hastalığına karşı gerekli olan 160 adet dokuzlu karma aşı alındı.

Mayıs ayı sonunda mahkeme kararı ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin denetimine verilen barınaktaki gerekli dezenfekte, temizlik ve bakım işleri, hayvanların kayıt altına alınması, sağlık kontrolleri ve aşıları, belediye tarafından görevlendirilen personel tarafından yerine getiriliyor.
 

Son Güncelleme: 25.09.2018 13:42
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