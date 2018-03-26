Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116420
ALTIN
172.593
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6424
EURO
4.9482
Aracın içinde baygın halde bulundular
2 KİŞİ BAYGIN HALDE BULUNDU
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Çürük Teminata Bağlandı
ÇÜRÜK TEMİNATA BAĞLANDI
Yarın Bir Çok Bölgede Elektrik Yok
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

İLSEVEN’İN 6’NCI KİŞİSEL SERGİSİ “ÇİZGİLER - SINIRLAR - GÖÇ” AKM’DE AÇILDI

Sanatçı ve akademisyen Serkan İlseven’in 6’ncı kişisel sergisi “Çizgiler- Sınırlar- Göç”, bu akşam, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı.

İLSEVEN’İN 6’NCI KİŞİSEL SERGİSİ “ÇİZGİLER - SINIRLAR - GÖÇ” AKM’DE AÇILDI

Sanatçı ve akademisyen Serkan İlseven’in 6’ncı kişisel sergisi “Çizgiler- Sınırlar- Göç”, bu akşam, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı.

26 Mart 2018 Pazartesi 20:01
İLSEVEN’İN 6’NCI KİŞİSEL SERGİSİ “ÇİZGİLER - SINIRLAR - GÖÇ” AKM’DE AÇILDI
banner238

İLSEVEN’İN 6’NCI KİŞİSEL SERGİSİ “ÇİZGİLER - SINIRLAR - GÖÇ” AKM’DE AÇILDI

İLSEVEN’İN 6’NCI KİŞİSEL SERGİSİ “ÇİZGİLER -SINIRLAR -GÖÇ” AKM’DE AÇILDI
 

SERGİYİ CUMHURBAŞKANI AKINCI AÇTI
 

İLSEVEN: “KIBRIS’IMIZIN VERİMLİ TOPRAKLARI KİRLENDİ. GÜNEŞLİ AKDENİZ ARTIK DOST DEĞİL… ENDİŞELERİM VAR”
 

Sanatçı ve akademisyen Serkan İlseven’in 6’ncı kişisel sergisi “Çizgiler- Sınırlar- Göç”, bu akşam, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı.
 

Serginin açılışına Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra  eşi Meral Akıncı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, sanatseverler ve davetliler katıldı.
Serkan İlseven, konuklara hitaben yaptığı kısa konuşmasında, son sergisinin üzerinden 6 yıl geçtiğini, bu atmosferi özlediğini belirterek, sanatseverlerin karşısına yeni konu, duygular ve teknikle çıktığını söyledi. 
İlseven, göç olgusunu akademik çalışmalarından sonra resme de taşıdığını kaydederek, duygularını şu ifadelerle paylaştı:
 

 “Genel anlamda yer kürede, doğada, ana rahminde başlayan ve güneşe kadar yükselen kirlilikten ürküntü duyuyorum. Bakışım kendi yaşadığım topraklarla çevrili ama dünyayla da bütünleşmiş. Kıbrıs’ımızın verimli toprakları kirlenmiştir. Mavi deniz ve hava kirlemiştir. Bu toprak ve denizde yaşayan insan ve canlılar kirlenmiştir. Güneşli Akdeniz dost değildir artık. Maddede başlayan kirlilik bizi de etkilemektedir. Her duyarlı insan ve sanatçı gibi insanda ve toplumda inceden inceye yayılan, büyüyen puslanmadan ben de endişe duymaktayım.
 

Ufukta salt endişelerim vardır. Eski mutluluklar belki uzakta. Kendimi bunun uyarılarını yapmakla yükümlü hissediyorum. Göç de bu endişelerimizin ardı sıra oluşan kaçınılmaz bir olgu. Kıbrıs’ta göç bizi ait olduğumuz coğrafyalardan, topraklardan zorunlu olarak kopartıp yeni coğrafyalara sürükledi. Hatta sürüklemekle kalmadı, aynı zamanda geçmiş ve gelecek arasında arafta bıraktı.  Kalıcı hasarlar yaşattı.  Bu nedenle büyüklerimizin yaşadıkları zorlu ve yıpratıcı süreci gelecek nesillerin yaşamaması adına uğraş vermek, didinmek, çabalamak herkesin olduğu kadar akademisyen ve sanatçı olarak benim de görevim. 
 

Yılmadan, inatla ve azimle, ‘kalıcı, adil bir çözüm için uğraş vermeye’ devam diyorum. Geçmişte yaşanan göç olgusunu silememekle beraber, geleceğimizden silmek umuduyla…” 
Serkan İlseven’in 33 eserine yer verdiği sergisi 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da baygın bulunan iki kişinin kimlikleri belli oldu
Lefkoşa'da baygın bulunan iki kişinin kimlikleri belli oldu
Aracın içinde baygın halde bulundular
Aracın içinde baygın halde bulundular
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim