İLSEVEN’İN 6’NCI KİŞİSEL SERGİSİ “ÇİZGİLER - SINIRLAR - GÖÇ” AKM’DE AÇILDI

İLSEVEN’İN 6’NCI KİŞİSEL SERGİSİ “ÇİZGİLER -SINIRLAR -GÖÇ” AKM’DE AÇILDI



SERGİYİ CUMHURBAŞKANI AKINCI AÇTI



İLSEVEN: “KIBRIS’IMIZIN VERİMLİ TOPRAKLARI KİRLENDİ. GÜNEŞLİ AKDENİZ ARTIK DOST DEĞİL… ENDİŞELERİM VAR”



Sanatçı ve akademisyen Serkan İlseven’in 6’ncı kişisel sergisi “Çizgiler- Sınırlar- Göç”, bu akşam, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı.



Serginin açılışına Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra eşi Meral Akıncı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Serkan İlseven, konuklara hitaben yaptığı kısa konuşmasında, son sergisinin üzerinden 6 yıl geçtiğini, bu atmosferi özlediğini belirterek, sanatseverlerin karşısına yeni konu, duygular ve teknikle çıktığını söyledi.

İlseven, göç olgusunu akademik çalışmalarından sonra resme de taşıdığını kaydederek, duygularını şu ifadelerle paylaştı:



“Genel anlamda yer kürede, doğada, ana rahminde başlayan ve güneşe kadar yükselen kirlilikten ürküntü duyuyorum. Bakışım kendi yaşadığım topraklarla çevrili ama dünyayla da bütünleşmiş. Kıbrıs’ımızın verimli toprakları kirlenmiştir. Mavi deniz ve hava kirlemiştir. Bu toprak ve denizde yaşayan insan ve canlılar kirlenmiştir. Güneşli Akdeniz dost değildir artık. Maddede başlayan kirlilik bizi de etkilemektedir. Her duyarlı insan ve sanatçı gibi insanda ve toplumda inceden inceye yayılan, büyüyen puslanmadan ben de endişe duymaktayım.



Ufukta salt endişelerim vardır. Eski mutluluklar belki uzakta. Kendimi bunun uyarılarını yapmakla yükümlü hissediyorum. Göç de bu endişelerimizin ardı sıra oluşan kaçınılmaz bir olgu. Kıbrıs’ta göç bizi ait olduğumuz coğrafyalardan, topraklardan zorunlu olarak kopartıp yeni coğrafyalara sürükledi. Hatta sürüklemekle kalmadı, aynı zamanda geçmiş ve gelecek arasında arafta bıraktı. Kalıcı hasarlar yaşattı. Bu nedenle büyüklerimizin yaşadıkları zorlu ve yıpratıcı süreci gelecek nesillerin yaşamaması adına uğraş vermek, didinmek, çabalamak herkesin olduğu kadar akademisyen ve sanatçı olarak benim de görevim.



Yılmadan, inatla ve azimle, ‘kalıcı, adil bir çözüm için uğraş vermeye’ devam diyorum. Geçmişte yaşanan göç olgusunu silememekle beraber, geleceğimizden silmek umuduyla…”

Serkan İlseven’in 33 eserine yer verdiği sergisi 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.