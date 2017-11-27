İLO SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ ÖNEMİ KONULU SEMPOZYUM GİRNE’DE YAPILDI

DOME OTEL’İN SÖZLEŞMESİNİN NEDEN YENİLENMEDİĞİNİN AÇIKLANMASI İSTENDİKARAMAN: “İLO SÖZLEŞMELERİ ÖZELLİKLE SENDİKALAR TARAFINDAN GÖZ ARDI EDİLEN VE ÇOK AZ BAŞVURULAN BİR YOL”BIÇAKLI: “ÖZELLİKLE BİZİM GİBİ KÜÇÜK ADALARDA STRATEJİK OLAN İŞ KOLLARI ASLA ÖZELE DEVREDİLEMEZ”Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu(Türk-Sen) ile Turizm Emekçileri Sendikası(TES), Dome Otel’in sözleşmesinin neden uzatılmadığının açıklanması çağrısında bulundu.Türk-Sen ile TES, Dome Otel’de “Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Sözleşmelerinin Hukuki Önemi” konulu sempozyum gerçekleştirdi.KARAMANTES Başkanı Bayram Karaman açılış bölümünde yaptığı konuşmada, İLO Sözleşmeleri’nin özellikle sendikalar tarafından “göz ardı edilen” ve “çok az başvurulan bir yol” olduğunu savundu.Temel İLO Sözleşmeleri’nin KKTC Meclisi tarafından onaylanarak iç hukukun parçası yapıldığını belirten Karaman, ancak İLO Sözleşmeleri’ne ters düşen uygulamalara toplum tarafından gereken tepkilerin gösterilemediğini ifade etti.İLO Sözleşmeleri’yle sunulan haklara sahip çıkılamadığını belirten Karaman, “Hakların elimizden birer birer alınmasına izin vermemeliyiz” dedi.“DOME OTEL HAKKINDA FARKLI ALGILAR YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR”Mülkiyeti Vakıflar İdaresi’nin olan ve TES tarafından işletilen Dome Otel’in 10 yıllık sözleşme süresinin dolmak üzere olduğuna da dikkat çeken Karaman, “Sözleşmenin uzatılmaması için farklı algılar yaratılmaya çalışılıyor” dedi.Karaman, Dome Otel’in zarar yapan bir işletmeden, doluluk oranı yüzde 80-90’larda olan bir duruma getirildiğine de işaret etti.BIÇAKLITürk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ise, ülkede kurumların siyasiler tarafından “bilerek ve isteyerek batma noktasına getirildiğini” daha sonra da satılmak istendiğini ileri sürdü.Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın iflası konusuna da değinen Bıçaklı, KTHY’yi batıranlar yargılanıncaya kadar bu konudaki mücadelesini sürdüreceğini söyledi.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Tahsilat Bölümü’nün, tahsilatın istenilen noktada olmadığı gerekçesiyle özelleştirilmek istendiğini da anımsatan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın aldığı sorumlulukla, tarihinde yüzde 45’i geçmeyen tahsilat oranının bugün yüzde 96 civarında olduğunu ifade etti.Bıçaklı, “Demek ki olabiliyormuş, (kurumları yönetmeyi) siz beceremiyorsunuz” dedi.“TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİNE NEDEN YATIRIM YAPILMIYOR”Telekomünikasyon Dairesi’nin de yıllık 55-60 milyon TL geliri bulunan bir kurum olduğunu ifade eden Bıçaklı, Kurum için neden yatırım yapılmadığı konusunda açıklama yapılması çağrısı yaptı.Dome Otel’in satılmak istendiğini de ileri süren Bıçaklı, Otel’in ayakta tutulabilmesi için Vakıflar İdaresi tarafından yılda 3,5 milyon katkı yapılan bir kurumdan kar payı dağıtan bir duruma getirildiğine dikkat çekti.“DOME OTEL’İN SÖZLEŞMESİ NEDEN HENÜZ YENİLENMEDİ”Bıçaklı, TES ile Vakıflar İdaresi arasındaki sözleşmenin 2018’de sona erecek olmasına rağmen sözleşmenin neden yenilenmediğin açıklanmasını istedi.Özelleştirilen kurumlar ve Türkiye’den gelen suyun işletilmesinin özelleştirilmesinin gündemde olmasının yanında Türkiye’den elektrik de getirilecek olması konusunda uyarıda bulunan Bıçaklı, “Özellikle bizim gibi küçük adalarda stratejik olan iş kolları asla özele devredilemez. Çok tehlikelidir! Niçin? Ulaşım, su, elektrik gibi sektörler devredilmez çünkü seni istediği gibi oynatır” dedi.SİYASİ PARTİLERE “TARAFLARINI BELLİ ETME” ÇAĞRISISiyasi partilere, kamu kurumlarının durumu hakkında düşüncelerini net olarak ortaya koyma çağrısında da bulunan Bıçaklı, Türk-Sen’in kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine karşı olduğunu bunun yerine de özerkleştirmeyi önerdiklerini kaydetti.