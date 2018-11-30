İlkşen Varoğlu Atik “sanata Evet” Ödülü Aldı

Lefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su ekibinde yer alan ve İlköğretim Dairesi Müdürlüğü görevini de yürüten İlkşen Varoğlu Atik, Türkiye’deki Tiyatro Gazetesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Anadolu Tiyatro Ödülleri Organizasyonu’nda “Sanata Evet” ödülü aldı.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Dünya’da Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle ödüllerin tamamının kadın sanatçılara verildiği organizasyonda ödül töreni Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

ÖDÜLÜ TAMER LEVENT’TEN ALDI

Gülriz Sururi, Suna Keskin, Ayşen Guruda ve Zeynep Oral gibi duayen tiyatro sanatçılarının “Yaşam Boyu Onur Ödülü” aldığı organizasyonda, Tiyatro Su oyuncularından İlkşen Varoğlu Atik de “Sanata Evet” ödülünü Türkiye’nin usta aktörlerinden, yazar, yönetmen ve tiyatrocu Tamer Levent’in elinden aldı.

ATİK: “BÜYÜK GURUR”

Aldığı ödülle ilgili kısa bir açıklama yapan İlkşen Varoğlu Atik, “Müthiş ustalar ve sanatçıların arasında böyle bir ödülü almak benim için büyük bir onur oldu. Hele ki Tamer Levent gibi bir ustanın elinden almak daha büyük bir ayrıcalıktı. Beni bu ödüle layık gören bütün seçici kurula ve organizasyon sahiplerine, tiyatro sevdalılarına kalbimden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

(GÖZ/HA) FOTOĞRAFLI