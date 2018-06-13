banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95307
ALTIN
192.179
DOLAR
4.6148
STERLİN
6.1661
EURO
5.4228
İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı
Trafik bir can daha aldı
TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI
Satıcı tutuklu yargılanacak
SATICI TUTUKLU YARGILANACAK
İmran tutuksuz yargılanacak
İMRAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Trafik bir can daha aldı
Kapat

İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı ilkokullarda öğrenim gören 20 bin civarında öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline giriyor.

İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı ilkokullarda öğrenim gören 20 bin civarında öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline giriyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 06:46
İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAMAMLANDI


20 BİN CİVARINDA İLKOKUL ÖĞRENCİSİ BUGÜN KARNE ALIYOR

İlköğretim Dairesi’ne bağlı ilkokullarda öğrenim gören 20 bin civarında öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline giriyor.

3 bin 943 öğrenci ise ilköğretim eğitimini tamamlayarak “ilkokul tamamlama” belgesi almaya hak kazandı.

banner277
İlköğretim kayıtları 8-11-12 Haziran tarihlerinde yapılırken, 10-11-12 Eylül tarihleri arasında da kayıt kabul edilecek.

Orta öğretimde, 24 bine yakın öğrenci karnelerini geçtiğimiz hafta alarak yaz tatiline başlamıştı. Ortaokullar 3 bin 663, liseler 2 bin 905, meslek liseleri ise 731 mezun verdi. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve mesleki teknik öğretim dairelerine bağlı okullarda eğitim gören ve karne alarak yaz tatiline giren toplam öğrenci sayısı ise 50 bin 813. 

Kamu ve özelde görev yapan 5 bin 298 öğretmen de 2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla tatile girdi.


banner288
Son Güncelleme: 13.06.2018 09:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hür-iş, Asgari Ücret Komisyonu’nun Toplanması İçin Çalışma Bakanlığı’na Başvuruda Bulundu
Hür-iş, Asgari Ücret Komisyonu’nun Toplanması İçin Çalışma Bakanlığı’na Başvuruda Bulundu
Ramazan Bayramı Cuma Günü Başlıyor...bayram Namazı Sabah 06.16’da
Ramazan Bayramı Cuma Günü Başlıyor...bayram Namazı Sabah 06.16’da
Yerel Seçime Doğru.. Harmancı İçin Dün Akşam “şüphesiz Lefkoşa” Etkinliği Düzenledi
Yerel Seçime Doğru.. Harmancı İçin Dün Akşam “şüphesiz Lefkoşa” Etkinliği Düzenledi
Trafik bir can daha aldı
Trafik bir can daha aldı
DP Lefkoşa Adaylarını Bedesten’de Tanıttı
DP Lefkoşa Adaylarını Bedesten’de Tanıttı
Kazıların Durdurulacağı Haberlerine Yalanlama…
Kazıların Durdurulacağı Haberlerine Yalanlama…
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aygın, KTEZO Yetkilileriyle Bir Araya Geldi!
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aygın, KTEZO Yetkilileriyle Bir Araya Geldi!
“Doğu Akdeniz’deki Rezervleri Ortak Akılla Değerlendirmek Önemli Bir Sorumluluk”
“Doğu Akdeniz’deki Rezervleri Ortak Akılla Değerlendirmek Önemli Bir Sorumluluk”
Özçınar, STÖ’lerle Biraraya Gelerek Projelerini Paylaştı!
Özçınar, STÖ’lerle Biraraya Gelerek Projelerini Paylaştı!
YKP’li Belediye Meclisi Adayları Bes’i Ziyaret Etti!
YKP’li Belediye Meclisi Adayları Bes’i Ziyaret Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim