Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İlkokullarda Çevre Eğitimi Başlatıldı

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çevre farkındalığı yaratmak, çevre koruma bilincini artırmak amacıyla ilkokullarda çevre eğitimi uygulaması başlattı.

İlkokullarda Çevre Eğitimi Başlatıldı

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çevre farkındalığı yaratmak, çevre koruma bilincini artırmak amacıyla ilkokullarda çevre eğitimi uygulaması başlattı.

25 Kasım 2014 Salı 10:05
İlkokullarda Çevre Eğitimi Başlatıldı
banner238

GAZİ İLKOKULU’NDAKİ İLK EĞİTİME ÇEVRE BAKANI DİNÇYÜREK DE KATILDI

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çevre farkındalığı yaratmak, çevre koruma bilincini artırmak amacıyla ilkokullarda çevre eğitimi uygulaması başlattı.

Görsel sunumla desteklenen eğitimle, çevre bilincinin ailelere de etki etmesi amaçlanıyor.

78 ilkokulda gerçekleştirilecek eğitimin ilk uygulaması Gazimağusa’daki Gazi İlkokulu’nda yapıldı. İlk uygulamaya, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek de katıldı.

Bakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla hazırladıkları projenin, çevrenin nasıl kirletildiğini, korumak için neler yapılması gerektiğini anlattığını kaydetti.

Eğitim sonunda öğrenciler tarafından sembolik ağaç dikimi gerçekleştirleceğini kaydeden Dinçyürek,  ayrıca kendisinin de mezun olduğu Gazi İlkokulu’nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Www.kibrismanset.com/Kuzey Kıbrıs Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs GazeteleriDoğru Tarafsız Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim