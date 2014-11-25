İlkokullarda Çevre Eğitimi Başlatıldı

GAZİ İLKOKULU’NDAKİ İLK EĞİTİME ÇEVRE BAKANI DİNÇYÜREK DE KATILDI

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çevre farkındalığı yaratmak, çevre koruma bilincini artırmak amacıyla ilkokullarda çevre eğitimi uygulaması başlattı.

Görsel sunumla desteklenen eğitimle, çevre bilincinin ailelere de etki etmesi amaçlanıyor.

78 ilkokulda gerçekleştirilecek eğitimin ilk uygulaması Gazimağusa’daki Gazi İlkokulu’nda yapıldı. İlk uygulamaya, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek de katıldı.

Bakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla hazırladıkları projenin, çevrenin nasıl kirletildiğini, korumak için neler yapılması gerektiğini anlattığını kaydetti.

Eğitim sonunda öğrenciler tarafından sembolik ağaç dikimi gerçekleştirleceğini kaydeden Dinçyürek, ayrıca kendisinin de mezun olduğu Gazi İlkokulu’nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.