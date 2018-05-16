Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101898
ALTIN
183.363
DOLAR
4.4301
STERLİN
5.9667
EURO
5.2181
Harmancı isyan etti
HARMANCI İSYAN ETTİ
Tuzla yolunda zincirleme kaza
TUZLA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA
Terkedilmiş motorun sahibi aranıyor
TERKEDİLMİŞ MOTORUN SAHİBİ ARANIYOR
Kayıp kişi bulundu
KAYIP KİŞİ BULUNDU
banner256

İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması Sonuçlandı… Yedidalga İlkokulu Birinci Geldi

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen “İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” sonuçlandı.

İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması Sonuçlandı… Yedidalga İlkokulu Birinci Geldi

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen “İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” sonuçlandı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması Sonuçlandı… Yedidalga İlkokulu Birinci Geldi
Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen “İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” sonuçlandı.
Yarışmada Yedidalga İlkokulu birinci geldi. Serdarlı İlkokulu’nun ikinciliği aldığı yarışmada, Necati Taşkın İlkokulu üçüncü, Şht. Menteş Zorba İlkokulu dördüncü, Tepebaşı İlkokulu beşinci oldu.
banner277
(DOĞ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan Mersin Şehir Hastanesi’nde İncelemelerde Bulundu
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan Mersin Şehir Hastanesi’nde İncelemelerde Bulundu
Hamitköy’de 6 Saatlik Elektrik Kesintisi
Hamitköy’de 6 Saatlik Elektrik Kesintisi
Akdağ, Mesarya Köylerini Geziyor
Akdağ, Mesarya Köylerini Geziyor
İngiliz Elçiliği’nin Bulunduğu Sokağa 4 Saat Elektrik Verilemeyecek
İngiliz Elçiliği’nin Bulunduğu Sokağa 4 Saat Elektrik Verilemeyecek
Kamu-sen’den Kthy Çalışanlarıyla İlgili Açıklama... “üyelerimiz İçin Tüm Yasal Haklarımızı Kullanacağız”
Kamu-sen’den Kthy Çalışanlarıyla İlgili Açıklama... “üyelerimiz İçin Tüm Yasal Haklarımızı Kullanacağız”
Meclis Başkan Yardımcısı Töre: ”filistin Halkına Soykırımı Gördükçe Türkiye’nin Etkin Ve Fiili Garantisine Daha Çok İhtiyacımız Olduğu Ortaya Çıkar”
Meclis Başkan Yardımcısı Töre: ”filistin Halkına Soykırımı Gördükçe Türkiye’nin Etkin Ve Fiili Garantisine Daha Çok İhtiyacımız Olduğu Ortaya Çıkar”
İskele’de Bazı Tesislere Yarın 4 Saat Elektrik Verilemeyecek
İskele’de Bazı Tesislere Yarın 4 Saat Elektrik Verilemeyecek
Brtk 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komiteden Oy Çokluğuyla Geçti
Brtk 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komiteden Oy Çokluğuyla Geçti
19 Mayıs Etkinlikleri… Prof. Dr. Demirsoy Ve Mahruki İle “çevremizi Konuşuyoruz” Söyleşisi Gerçekleştirildi
19 Mayıs Etkinlikleri… Prof. Dr. Demirsoy Ve Mahruki İle “çevremizi Konuşuyoruz” Söyleşisi Gerçekleştirildi
Girne’de “neşeli Şarkılar”
Girne’de “neşeli Şarkılar”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim