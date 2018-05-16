İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması Sonuçlandı… Yedidalga İlkokulu Birinci Geldi

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen “İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” sonuçlandı.
Yarışmada Yedidalga İlkokulu birinci geldi. Serdarlı İlkokulu’nun ikinciliği aldığı yarışmada, Necati Taşkın İlkokulu üçüncü, Şht. Menteş Zorba İlkokulu dördüncü, Tepebaşı İlkokulu beşinci oldu.
Yarışmada Yedidalga İlkokulu birinci geldi. Serdarlı İlkokulu’nun ikinciliği aldığı yarışmada, Necati Taşkın İlkokulu üçüncü, Şht. Menteş Zorba İlkokulu dördüncü, Tepebaşı İlkokulu beşinci oldu.