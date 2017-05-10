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10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

“ilkokullar Arası Şiir Yarışması Ve Şölen” Düzenleniyor

İlkokul 4. sınıfların katılacağı trafikle ilgili bir şiir yarışması ve şölen düzenlenecek.

'ilkokullar Arası Şiir Yarışması Ve Şölen” Düzenleniyor
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): İlkokul 4. sınıfların katılacağı trafikle ilgili bir şiir yarışması ve şölen düzenlenecek.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından düzenlenecek ve Kuzey Kıbrıs Turckell işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda yer alacak yarışma Cuma günü saat 10.00’da yapılacak.

Şiir yarışmasında her okul, kendi içinde yapmış olduğu şiir elemelerinde başarılı olan şiirle temsil edilecek.

Yarışmada, Lefkoşa - Şht. Yalçın İlkokulu, Gazimağusa- Geçitkale ilkokulu, Girne- Karaoğlanoğlu İlkokulu, Güzelyurt- Özgürlük İlkokulu ve İskele’den de Yenierenköy İlkokulu şiirleri ile yarışacaklar. Etkinlik sonunda kazanan öğrencilere belge ve hediyeleri verilecek ve öğrenciler şölene katılacak.

(GÖZ/HA)

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