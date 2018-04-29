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İlkokullar arası Satranç Şöleni KTÖS’te yapıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 50. yılı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 60. yılı kuruluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen KTÖS İlkokullararası Satranç Şöleni bugün sendikanın Lefkoşa lokalinde yapıldı.

İlkokullar arası Satranç Şöleni KTÖS’te yapıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 50. yılı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 60. yılı kuruluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen KTÖS İlkokullararası Satranç Şöleni bugün sendikanın Lefkoşa lokalinde yapıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 07:36
İlkokullar arası Satranç Şöleni KTÖS’te yapıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 50. yılı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 60. yılı kuruluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen KTÖS İlkokullararası Satranç Şöleni bugün sendikanın Lefkoşa lokalinde yapıldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerine etkinliğin açılışında yaptıkları gösterilerinden dolayı teşekkür edildi.

Satranç şölenine Aydınköy İlkokulu, Bostancı Fikri Karayel İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Pile Türk İlkokulu ve Şht. İlker Karter İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katılım gösterdi.

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Puan ve averaja göre yapılan sıralama sonucu Pile Türk okulu birinci, Şht. İlker karter İlkokulu ikinci, Aydınköy İlkokulu üçüncü oldu.

Açıklamada, “Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm üye, okul, öğretmen ve öğrencilere en içten teşekkür ve tebriklerimizi sunarız. Yaşama ve spora sevgi dolu bakan güzel insanlar ile yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

 

Son Güncelleme: 29.04.2018 10:48
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