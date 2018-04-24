İlkokullar arası Kompozisyon yarışmasına başvuru süreci devam ediyor...

Kooperatif Merkez Bankası'nın (Koopbank) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenlediği “Üret, Tanıt, Kazan” konulu ilkokullar arası kompozisyon yarışmasına başvuru süreci devam ediyor.



2.’si düzenlenen yarışmayla, ilkokul öğrencilerinin üretim bilincinin yerleşmesi ve bu çerçevede çocukların, hayallerini, beklentilerini de içeren kompozisyonları ile açık ve etkili anlatımla kendilerini ifade etmesi amaçlanıyor.



Koopbank’tan yapılan açıklamada, ilkokul 4’ncü ve 5’nci sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen yarışmanın son başvuru tarihinin 27 Nisan olduğu vurgulandı.



Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verileceği yarışmada, her katılımcıya sertifika ve dereceye giren okullara ise plaket verilecek.



Yarışmada birinci gelecek öğrenci, ödül olarak dizüstü bilgisayar, ikinci gelecek öğrenci tablet bilgisayar ve üçüncü gelecek öğrenci ise dijital fotoğraf makinesi kazanacak.Mansiyon ödüllerinin de verileceği yarışmanın ödül töreni 25 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümünden yapılan açıklamada, daha detaylı bilgiye Koopbank’ın www.koopbank.com internet sitesinden ve 0533 871 6006 numaralı telefondan ulaşılabildiği belirtildi.