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İlkbahar patates ekimi yapılan arazilerle ilgili beyan süresinin, Cuma günü dolacağı belirtildi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak ayı içerisinde İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin beyan alım süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip beyan edemeyen veya beyanlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler, 27 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanda bulunabilecektir” denildi.

İlkbahar patates ekimi yapılan arazilerle ilgili beyan süresinin, Cuma günü dolacağı belirtildi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak ayı içerisinde İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin beyan alım süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip beyan edemeyen veya beyanlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler, 27 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanda bulunabilecektir” denildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:08
İlkbahar patates ekimi yapılan arazilerle ilgili beyan süresinin, Cuma günü dolacağı belirtildi

İlkbahar patates ekimi yapılan arazilerle ilgili beyan süresinin, Cuma günü dolacağı belirtildi. 

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak ayı içerisinde İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin beyan alım süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip beyan edemeyen veya beyanlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler, 27 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanda bulunabilecektir” denildi.

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Patates Başvuru Formları’nın Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceğini belirten Kızılduman, Patates Başvuru Formları’nın Genel Tarım Sigortası Fonu’nda Teslim Alma Fişi karşılığında alınabileceğini kaydetti. 



     

Son Güncelleme: 25.04.2018 12:28
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PatatesGenelTarımSigortasıCumaSon
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