İlk Bayraktar Rıza Vuruşkan 38. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

Etkinlikte ayrıca, Kıbrıs Türk Barış Harekatı Gazisi Emekli Yarbay Atilla Çilingir’in “Kıbrıs Yes Be Annem” kitabı da tanıtılacak.

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora’nın açıklamasına göre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Merkezi’nde yer alacak tören, saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayacak.