İçişleri bakanlığının “acelece ve acemice” aldığı kararlara karşı;

İlk tokat savcılıktan!

KIBRIS MANŞET’in dün manşetten verdiği haberinde güvenilir kaynaklara dayanarak gündeme getirdiği Savcılığın İçişleri Bakanlığını savunmaktan vazgeçeceği haberi dün Yüksek İdare Mahkemesinde teyit edildi.

KKTC Başsavcılığı İçişleri Bakanlığını savunmayacağını mahkemeye beyan etti.

Ülkemizin tanınmış avukatlarından Av.Erdaş Erbilen tarafından vatandaşlığı Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilen bir müvekkili ile ilgili yürütmenin durdurulması için Ara Emri talebiyle açılan davanın dünkü ilk duruşmasında KKTC Başsavcılığı adına görevli giden Savcının davada İçişleri Bakanlığını savunamayacaklarını belirterek davadan çekildiği öğrenildi.

Böylelikle geçtiğimiz günlerde 176 kişinin vatandaşlıklarının iptal edilmesiyle ilgili başlayan yasal mı değil mi tartışmaları sonrasında hukuk önüne taşınan tartışmalarda İçişleri Bakanlığına Yargıdan ilk tepki Savcılık tarafından geldi.

Savcılık tarafından da savunulacak bir yönü bulunamayarak, davada İçişleri Bakanlığının savunulamayacak olunması Hukuk Çevrelerinde İçişleri Bakanlığına karşı ilk tokadın savcılıktan geldiği konuşulmakta, Halkın Partisine yakın ve sağduyulu bazı hukukçuların kararın mahkeme tarafından bozulmadan tekrardan Bakanlar Kurulu gündemine alınarak düzeltilme yollarının bulunması için görüş verdikleri iddia edilmektedir.

Yüksek İdare Mahkemesindeki dava İçişleri Bakanlığını savunacak bir avukat bulunması ve Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilmesine fırsat vermek amacıyla 11 Haziran 2018 Pazartesi gününe ertelendi.