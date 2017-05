İlk Şehidin Düştüğü Yer, 30 Yıllığına Kiralandı!

Yavuz çıkarma Plajı 30 yıllığına Bakanlar Kurulu kararı ile Altınbaş Holding’e kiralandığı öğrenildi.Bir süre önce gündeme gelen Haremlik –Selamlık mutaassıp otel yapılacağı ile ilgili olarak gündeme gelen Yavuz Çıkarma Plajı’nın 30 yıllığına UBP-DP Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 yıllığına kiralandığı öğrenildi.Kıbrıs’ta mücevharatın yanı sıra bankacılıkta Creditwest, enerjide ise Alpet akaryakıt istasyonlarıyla yatırımları bulunan grup, bu kiralama ile turizm işine de girmiş olacak. Girne’de şehir merkezine 5 kilometre mesafede yer alan ve Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen Escape Plajı’na lüks otel yapılması düşünülüyor.Yavuz Çıkarma Plajı nedir?Escape yani Yavuz Çıkarma Plajı, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye için çok önemli bir lokasyon.40 yıl önce 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı’nı bu plajdan başlatmıştı.Adaya ilk adımı Yavuz Çıkarma Plajı’ndan atan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekatta ilk şehidini verdiği yer.Bağımsızlık ve özgürlüğünün yıldönümüne Kıbrıs Türkü 7 kez burada Şafak Nöbeti tutarak girdi.20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın kutlamalarında, adaya barış ve huzuru getiren Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti’yle başlıyordu.1974 yılının 19 Temmuz’unu, 20 Temmuz’a bağlayan gecede, Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak, Ada’da Kıbrıs Türkleri’nin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan Yunan cuntasına müdahale etti.7 yıldır her 19 Temmuz gecesi, özgürlüğü ve bağımsızlığı kutlamak için, şehitlerimize, gazilerimize, kahraman asker ve mücahitlerimize saygı ve şükranları tekrar sunmak için nöbet tutuluyordu.Türk askerinin Ada’ya ayak bastığı ilk kumsalda, Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda geleneksel “Şafak Nöbeti”nin bu yıl yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.Yavuz Çıkarma Plajının peşkeş çekilmesi Bakanlar Kurulu’nun tüm bakanlarınca oybirliği ile geçmiş! Mecliste daha önce 49 yıllığına kiralanmaya çalışılmasına Meclisten onay alamayacaklarını anlayan hükümet her türlü yasal açığı kullanarak bunu gerçekleştirdi. Halen TDP-CTP'nin tümü, UBP ve DP'den de bazı vekillerin itirazı olduğu ortadadır. Bakanlar ise sus pus!