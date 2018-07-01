banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da kundaklama
GAZİMAĞUSA'DA KUNDAKLAMA
Aşıları ihmal etmeyin çağrısı
AŞILARI İHMAL ETMEYİN ÇAĞRISI
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

İlk Sahne Ve Devlet Tiyatrolarının Kurucusu Üner Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak

“İlk Sahne”ve “Devlet Tiyatroları”nın kurucusu Üner Ulutuğ, ölümünün 40. Yıldönümünde mezarı başında anılacak.

İlk Sahne Ve Devlet Tiyatrolarının Kurucusu Üner Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak

“İlk Sahne”ve “Devlet Tiyatroları”nın kurucusu Üner Ulutuğ, ölümünün 40. Yıldönümünde mezarı başında anılacak.

01 Temmuz 2018 Pazar 12:56
İlk Sahne Ve Devlet Tiyatrolarının Kurucusu Üner Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak

“İlk Sahne”ve “Devlet Tiyatroları”nın kurucusu Üner Ulutuğ, ölümünün 40. Yıldönümünde mezarı başında anılacak.

Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, anma töreninin yarın saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’nda yer alacağı belirtildi.

1938 yılında Lefkoşa'da doğan Ulutuğ,Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirerek Kıbrıs'a döndü.Önceleri Kıbrıs Radyosu ve Televizyonunda programcı olarak işe başladı. Radyoda skeçler yanında televizyondada tamamen amatörce tiyatro oyunları sergiledi.Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun ilk yıllarında program yapımcısı olarak katkıları oldu.

Arkadaşları ile İlk Sahne Tiyatro'sunu kurdu. Daha sonra zamanın bayraktarı Kenan Coyğun’un talimatı ile İlk Sahneyi Devlet Tiyatrosuna dönüştürerek Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının kuruluşunu tamamladı.

Üner Ulutuğ imkansızlıklar içerisinde Atatürk İlkokulunun salonunda oyunlarını arkadaşları ile sahnelemeye başladı ve tiyatro sezonu boyunca yılda en az üç oyun sahnelemeye çalışıldı.
 

banner288
Son Güncelleme: 01.07.2018 16:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları başladı
Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları başladı
41. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor
41. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor
YBH: “Her isteyen ülkenin doğal değerlerini satmaya hak sahibiymiş gibi kimse ses çıkarmıyor”
YBH: “Her isteyen ülkenin doğal değerlerini satmaya hak sahibiymiş gibi kimse ses çıkarmıyor”
‘Sporun Oskarları’ yarın gece verilecek
‘Sporun Oskarları’ yarın gece verilecek
Hırsız kameraya yakalandı
Hırsız kameraya yakalandı
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa ve Girne’de Törenlerle Kutlandı!
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa ve Girne’de Törenlerle Kutlandı!
Folk-der 18. Kültür Sanat Günleri Yarın Başlıyor
Folk-der 18. Kültür Sanat Günleri Yarın Başlıyor
Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi İçin Adımlar Atılmaya Başlandı
Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi İçin Adımlar Atılmaya Başlandı
Girne’de Bir Kişi Yasadışı Kumar Oynatan Bazı Sitelere Finans Sağladığı Gerekçesiyle Tutuklandı
Girne’de Bir Kişi Yasadışı Kumar Oynatan Bazı Sitelere Finans Sağladığı Gerekçesiyle Tutuklandı
“Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenleniyor
“Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenleniyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim