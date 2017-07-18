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18 Temmuz 2017 Salı 19:49

İlk Önce Paylaştı, Sonra Sildi!

İlk Önce Paylaştı, Sonra Sildi!
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İlk Önce Paylaştı, Sonra Sildi!

6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Dağyolu’ndaki 3 ölümlü trafik kazası sanığı tır şoförü Safa Güngör’ün, Merkezi Cezaevi’nden soysal medya paylaşımında bulunması şok etkisi yaratırken, gönderinin duyulması sonrası silinmesi olayı daha da derinleştirdi

Yenidüzen Gazetesi'nin duyurduğu cezaevinde tutuklu olarak bulunan tır şoförü Sefa Güngör'ün hapishane içerisinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması olayıyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım 2016’da meydana gelen ve 2’si öğrenci 3 kişinin hayatını kaybettiği feci trafik kazasında 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Safa Güngör, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 00.52’de sosyal medya hesabından “Koskoca 26 sene geçmiş bu mu geçmeyecek. Elbet biter” paylaşımında bulundu.

Cezaevinde bulunmasına rağmen Güngör’ün nasıl bu paylaşımı yaptığı da merak uyandırırken, haberin duyulmasıyla Güngör'ün sosyal medya hesabından iletisini sildiği açıkça görülüyor.

Son paylaşımını 8 Nisan günü, yani; feci kazadan 5 ay sonra yapmış olması ise, kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor.






 
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