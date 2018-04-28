"İlk Kadın Şairlerden Urkiye Mine Balman Hayatını Kaybetti"

KIBRIS EDEBİYAT DERNEĞİ VE LİRİK ŞİİR GRUBU BALMAN’IN VEFATI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI: “BALMAN HEM İYİ BİR ÖĞRETMEN OLARAK, HEM DE ŞİİRLERİYLE TOPLUMU AYDINLATTI; ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”



Kıbrıslı Türk ilk kadın şairlerden, öğretmen ve yazar Urkiye Mine Balman, bu sabah hayatını kaybetti.



29 Ocak 1927’de Lefke’de doğan ve adada çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Balman, çağdaş Kıbrıs Türk şiirine katkı yapan isimlerden biriydi.



Balman’ın şiirleri Kıbrıs’ta ve Türkiye’deki birçok dergide yayımlanmıştı.



Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve tedavi gören Balman, yarın Lefkoşa’da toprağa verilecek.



EDEBİYAT DERNEĞİ VE LİRİK ŞİİR GRUBUNDAN MESAJKıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, ilk Kıbrıslı Türk kadın şairlerden Urkiye Mine Balman’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan mesajında, Urkiye Mine Balman’ın hem iyi bir öğretmen olarak, hem de şiirleriyle toplumu aydınlattığını belirterek, vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.Soyalan mesajında “Önemli bir değerimizi daha yitirmenin büyük acısını yaşıyoruz. Merhumeye rahmet dilerken, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Urkiye Mine Balman ürettikleriyle, her daim yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.