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İletişim Bilimci Hıfzı Topuz Yakın Doğu Üniversitesi\'nde İletişim Paneline Katılacak

Lefkoşa, 11 Kasım 18 : İletişim Bilimci Hıfzı Topuz, Yakın Doğu Üniversitesi\'nde (YDÜ) iletişim paneline katılacak.

İletişim Bilimci Hıfzı Topuz Yakın Doğu Üniversitesi\'nde İletişim Paneline Katılacak

Lefkoşa, 11 Kasım 18 : İletişim Bilimci Hıfzı Topuz, Yakın Doğu Üniversitesi\'nde (YDÜ) iletişim paneline katılacak.

11 Kasım 2018 Pazar 09:54
İletişim Bilimci Hıfzı Topuz Yakın Doğu Üniversitesi\'nde İletişim Paneline Katılacak

Lefkoşa, 11 Kasım 18 : İletişim Bilimci Hıfzı Topuz, Yakın Doğu Üniversitesi\'nde (YDÜ) iletişim paneline katılacak.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü\'nden verilen bilgiye göre, Türkiye’deki ilk iletişim fakültesinin kuruluşuna öncülük eden, 95 yaşındaki iletişim eğitimcisi, YDÜ İletişim Fakültesi’nde, 14 Kasım Çarşamba günü  “Dünden Bugüne İletişim Eğitimi” başlıklı panele katılarak, Türkiye’de ve dünyada iletişim eğitiminin gelişimi hakkında konuşacak.  

Panele, Topuz’un yanı sıra Türkiye’de iletişim eğitiminin akreditasyonu konusunda YÖK tarafından yetkilendirilen tek kuruluş olan İletişim Araştırmaları Derneği’nin Genel Sekreteri Füsun Özbilgen ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu da katılacak. 

Özbilgen, iletişim eğitiminin standardizasyonuna yönelik yapılan akreditasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Özuslu ise iletişim fakültelerinin mezunlarının sektördeki performanslarını değerlendirecek. 

“HIFZI TOPUZ İLE İLETİŞİM ÜZERİNE” PROJESİ İLE BELGESEL ÇEKİLECEK…

Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay’ın yönettiği “Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” projesi kapsamında KKTC’ye  gelecek olan Topuz, ayrıca YDÜ öğretim elemanlarıyla, iletişim alanına dair beş video röportaj gerçekleştirecek. Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder, Yrd. Doç. Dr. Naile Berberoğlu, Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze ve Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç tarafından gerçekleştirecek röportajları içeren otuzar dakikalık beş belgesel film ile röportajların tümünün özetini kapsayan bir saatlik bir belgesel çalışması internet üzerinden yayınlanacak. 

Belgesel filmlerin yönetmenliğini ise Yrd. Doç. Dr. Elnaz Nasehi ile Yakın Doğu TV Müdürü Evren Maner yapacak. Proje kapsamında, röportaj metinleri ayrıca daha sonra kitap olarak yayınlanacak. 

(RU/YIL)

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