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İleride geliri olsun diye zeytin ağacı ektiler

İleride geliri olsun diye zeytin ağacı ektiler

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:47
İleride geliri olsun diye zeytin ağacı ektiler

İLERİDE GELİRİ OLSUN DİYE ZEYTİN AĞACI EKTİLER

Dumlupınar Spor Kulübü Çanakkale Bölgesinde bulunan antreman sahası çevresine zeytin ağaçları ektiler.

Bugün saat 10.00’da tüm kulüp sporcuları ve yöneticileri ile birlikte Tarım Bakanı Erkut Şahali’in katılımıyla Gazimağusa Çanakkale Bölgesinde bulunan antreman çevresine zeytin ağacı etkiler.

Ağaç ekimi öncesi Dumlupınar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram yaptığı konuşmada, “Bir çok sosyal projede öncülük yaparak kulübümüz ve paydaşlarımızla bu projelere devam edeceğimizi dile getirdik. Bugün daha güzel, daha farklı sosyal ve çevresel bir sosyal sorumluluk projesi için Sayın Bakanımızın destekleri ile burada buluştuk. Bugün hep birlikte akademi, a takımımız, 17 takımımız, 21 takımımız ve bayan akademimizden ve buraya bizimle organizasyona gelen tüm sprocularıma teşekkür ederim. Kulübümüzün uzun yıllardır sıkıntısını çektiğimiz antreaman sahasının yeşermesinin arkasına hep birlikte sporcularımızın adına bir fidan dikip, bir zeytin ağacı dikip bu güzel ülkemize bir ağaçta bizim sporcularımız tarafından ekilerek daha güzel bir çevre yapmak için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Bakanımızn bize desteği oldu tekrardan kulübüm ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Tarım Bakanı Erkut Şahali ise konuşmasında, “Sayın Başkan sosyal sorumluluk projelerine vurgu yaptı. Dumlupınar gerek akademisi ile yetiştirdiği gençleri ile büyük bir camia aslında yer yaş grubundan sporcuya olanak sağlıyor. Ve bu antreman sahasının bugünkü hali bu projenin ne kadar doğur bir şey olduğunu gösteriyor. Özellikle genç yeteneklerin ekecekleri ağaçların altında antreman yapacakları belki de aralarında üle sınırlarını aşan yıldızların yetişeceği bir ilk adım olarak görülmelidir. Dumlupınar’ın son dönemde yürüttüğü sosyal sosrumluluk projelerini çok önemsiyorum. Diğer spor kulüblerininde adım attıklarını görüyorum. Spor özünda toplumsal dayanışmanın ilk tohumlarının ekildiği alandır. Bu girişiminizden dolayı

kutluyorum. Ülke adına daha çok ses getirebilecek adımların atılabilmesi adına kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından zeytin ağacı ekimine geçildi. Tüm antreman sahasının çevresine zeytin ağacı ektiler. (MHA

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