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İlahiyat’ta yeni yıl kutlamaları yasağı

İlahiyat’ta yeni yıl kutlamaları yasağı

29 Aralık 2017 Cuma 10:15
İlahiyat’ta yeni yıl kutlamaları yasağı
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Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin sosyal medya hesaplarından öğrencilere yeni yıl kutlanılmaması çağrısında bulunuldu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yeni yıl kutlamalarının yapılmasını Türkiye’den gelen bazı öğretmenlerin engellediğini ve kutlamaya katılacak öğrencilere ceza verileceği iddia edildi. Ayrıca bazı öğretmenlerin otobüs şoförlerini de uyararak öğrencilere okula getirmemelerini söyledikleri ileri sürüldü.. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok vatandaş konuyla ilgili tepki gösterdi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin facebook sayfasından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

Önemli Duyuru:
Bu sayfa Hala Sultan İlahiyat Koleji’ nin tek resmi sayfasıdır. Bunun dışında aynı isimle olan hiçbir sayfa ile bağlantımız yoktur.
Okul İdaresi

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