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İlahiyat Koleji Tartışmaları…ktös Genel Sekreteri Elcil: “bu Yaygara Siyasi Rant Sağlamaya Yöneliktir”

Lefkoşa, 22 Haziran 18 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, İlahiyat Koleji üzerinden yapılan tartışmaları “yaygara” olarak değerlendirerek, “Bu yaygara siyasi rant sağlamaya yöneliktir” dedi. 

İlahiyat Koleji Tartışmaları…ktös Genel Sekreteri Elcil: “bu Yaygara Siyasi Rant Sağlamaya Yöneliktir”

Lefkoşa, 22 Haziran 18 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, İlahiyat Koleji üzerinden yapılan tartışmaları “yaygara” olarak değerlendirerek, “Bu yaygara siyasi rant sağlamaya yöneliktir” dedi. 

22 Haziran 2018 Cuma 14:40
İlahiyat Koleji Tartışmaları…ktös Genel Sekreteri Elcil: “bu Yaygara Siyasi Rant Sağlamaya Yöneliktir”

Lefkoşa, 22 Haziran 18 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, İlahiyat Koleji üzerinden yapılan tartışmaları “yaygara” olarak değerlendirerek, “Bu yaygara siyasi rant sağlamaya yöneliktir” dedi. 
Dini siyaset aracı olarak kullananların yarattığı yıkımdan tüm Ortadoğu’nun etkilediğini, halkların bunun bedelini kan ve gözyaşıyla ödediğini söyleyen Elcil, “Türkiye halkı da bu yıkımı yaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.
İlahiyat Koleji’ndeki olayla ilgili yazılı açıklama yapan Elcil, “İslam dinini yaşamak, Suudi Arap kültürünü özümsemek değildir. Çok kültürlü, çok dinli Kıbrıs’ta dini özgürlük sorunu hiçbir zaman olmamıştır. Eğitim üzerinden dini siyaset aracı olarak kullananların amacı AKP anlayışını Kıbrıs Türk toplumuna dayatmaktır, koparılan yaygara da siyasi rant sağlamaya yöneliktir” ifadelerini kullandı.
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Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde resmi kurum ve okullarda dini sembol olan giyim tarzının yasaklandığını da belirten Şener Elcil, “Bizde aile baskısıyla küçücük kız çocukları kara çarşafa büründürülüp dini özgürlük adı altında yaygara koparılmaktadır. Kuran kursları adı altında camilerdeki misyonerlik faaliyetleri yanında, Hala Sultan İlahiyat Koleji ile resmi eğitim sistemi de baskı altına alındı” görüşünü savundu.
Elcil, AKP hükümetini “Türkiye’yi Suudi Arap kılığına sokmak ve aynı baskıyı Kuzey Kıbrıs’ta da başlatmakla” suçlayarak, “Bu olayda özgürlüklerden bahsedenler, AKP’nin ne kadar özgürlükçü olduğunu bugün Türkiye hapishanelerinde yatan aydın, gazeteci, düşünür, bilim adamı, siyasetçi, akademisyen sayısından da anlayabilirler” ifadelerine yer verdi. 
(RÇ/ŞEB)

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