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İlaç verilmeyen çocuğun ölümü İtalya'yı yasa boğdu

İlaç verilmeyen çocuğun ölümü İtalya'yı yasa boğdu

28 Mart 2018 Çarşamba 10:44
İlaç verilmeyen çocuğun ölümü İtalya'yı yasa boğdu
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Yedi yaşındaki bir çocuğun orta kulak iltihabı yüzünden hayatını kaybetmesi İtalya’da gündeme oturdu. Ailesi çocuğun tedavisinde hayati önem taşıyan antibiyotiğin kullanılmasını reddetmekle suçlanıyor.

Çocuğuna antibiyotik tedavisine karşı çıkan ailenin, oğullarını orta kulak iltihabı sonucu kaybetmesi İtalya'da yoğun tepkilere neden oldu.

Ailesi 7 yaşındaki Françesco'yu kulakları ağrıyıp ateşi çıkınca yaklaşık üç yıldır her hastalandığında götürdükleri gibi iyi tanıdıkları bir homeopati uzmanına götürdü. Ancak homeopatın verdiği ilaçlar orta kulak iltihabı olan küçük çocuğa bu kez iyi gelmedi, Françesko'nun durumu giderek daha da kötüleşti.

23 Mayıs'ta durumu iyice kötüleşen ve bilincini yitiren çocuk için ailesi önce homeopati uzmanına cep telefonuyla Françesco'nun görüntüsünü yolladı ardından da ambulans çağırdı.

Acilen hastaneye kaldırılan ve komada olan Françesco'ya yapılan müdahaleler yeterli olmadı. Yapılan ultrasonda kulaklardaki iltihabın beyin zarına sıçradığı tespit edildi.

İtalyan basını Cagli kentinde yaşayan çocuğun her iki kulağında da orta kulak iltihabı teşhis edildiğini ve ailesinin kendisini sadece tıbbi yöntemlere alternatif olarak gösterilen homeopatik ilaçlarla tedavi etme yolunu seçtiğini duyurdu. Ailenin çocuklarını ancak şuurunun kapanmasıyla hastaneye getirdiği ve bu safhada komada olan çocuğun antibiyotik tedavisine yanıt vermediği belirtildi.

Françesco 27 Mayıs'ta beyin zarı iltihaplanması sonucu hayatını kaybetti. Olay İtalya'da büyük bir şok ve üzüntüye yol açtı.

Ansa haber ajansı, Ancona Başsavcılığı'nın taksirle adam öldürme suçuyla homeopat hakkında dava açtığını, ailesi hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
İlaçItalyaölümFrançesco
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