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İktisatbank'tan anlamlı organizasyon!

İktisatbank çalışanları engelli çocuklar ile yeni yıla merhaba dedi

İktisatbank'tan anlamlı organizasyon!

İktisatbank çalışanları engelli çocuklar ile yeni yıla merhaba dedi

26 Aralık 2017 Salı 15:30
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon!
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İktisatbank tarafından Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler için "engelsiz" bir yılbaşı eğlencesi organize etti.

Eziç Girne Premier’de düzenlenen etkinlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Öğrenciler palyaço gösterisi yanı sıra çeşitli oyunlar oynadılar, popüler şarkılar eşliğinde dans ettiler ve aldıkları yılbaşı hediyeleri ile yeni yıla merhaba dediler. Programı düzenleyen İktisatbank çalışanları da öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile birlikte şarkılar eşliğinde dans ettiler.

İktisatbank Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Balıkcı engelli bireylerin toplum hayatında yalnız olmadıklarını göstermek ve onlarla birlikte olmak için bu sene ilk defa engelli öğrenciler için bir yılbaşı eğlencesi düzenlediklerini, bundan sonraki yıllarda da bu organziasyonu devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

“Hepimiz potansiyel birer engelliyiz, engellilerin yaşadığı sıkıntıları iyi anlamalı ve empati yapmalıyız” diyen Balıkcı "Amacımız engellilerimizi sosyal yaşama dahil etmek, toplumun dışına itilmelerine müsade etmemek, onları içimizde yaşamın merkezine alabilmektir. Engelli bireyler kadar aileleri de büyük zorluklar yaşıyorlar. Toplumda farkındalık yaratılması için bizim gibi kurumların üstüne düşen görevleri yerine getirmesi bir zorunluluktur. Biz İktisatbank olarak sosyal sorumluluklarımızın farkındayız ve bu duygu ile üzerimize düşen görevi her zaman yerine getirmeye devam edeceğiz. ”

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezinde eğitim gören 72 öğrenci yanısıra velileri, öğretmenleri ve İktisatbank çalışanları yılpaşı pastası kestiler ve önümüzdeki sene de yılbaşı partisinde buluşmak üzere 2018’e hep birlikte merhaba dediler.

Anahtar Kelimeler:
İktisatbank
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