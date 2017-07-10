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10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:04

‘İktisatbank ile Gelecek Senin’ staj programı devam ediyor

‘İktisatbank ile Gelecek Senin' staj programı devam ediyor
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 ‘İktisatbank ile Gelecek Senin’ staj programı devam ediyor

 

‘İktisatbank ile Gelecek Senin Staj Programı’ büyük ilgi görüyor. Yaz dönemi boyunca staj programına katılan gençler, bankanın çeşitli birimlerinde görev alarak yeteneklerini geliştiriyorlar. 

 

 

Henüz eğitim hayatı devam eden yada yeni mezun gençleri, geleceğe hazırlamak için İktisatbank İnsan Kaynakları Birimi tarafından organize edilen “İktisatbank ile Gelecek Senin Staj Programı” büyük ilgi gördü.

 

Çok sayıda başvuru arasından seçilen başarılı ve potansiyeli yüksek stajyer öğrenciler banka bünyesinde çeşitli birimlerde ücretli olarak görev yapmaya başladılar. Haziran-Eylül döneminde devam edecek programda gençler hem bankacılık mesleği ile ilgili işbaşı eğitimi alacaklar hem de iş yaşamına ilişkin önemli bir deneyim yaşayacaklar.

 

Genç stajyerler ile biraraya gelen İktisatbank Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Balıkcı, “İktisatbank olarak modern bankacılığın gereklerini çok iyi biliyoruz ve günümüz dünyasında hangi meslek olursa olsun bilginin önemine ve gücüne inanıyoruz. Genç nesil bankacılar dünyadaki ve çevresindeki olayları anlayabilen, iletişim yeteneği güçlü, analitik düşünebilen, sorunlar karşısında pratik ve uygulanabilir çözümler üretebilen, kavramsal düşünme yeteneğine sahip bireyler olmak zorundalar. Aynı zamanda teknolojiyi doğru şekilde kullanmaları gerekiyor.’ şeklinde konuştu.

 

Tayfun Balıkcı, İktisatbank olarak gençleri geleceğe hazırlamak konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek  ‘Umarım ailemize katılan bu prıl pırıl gençler ile birlikte çalışır, birlikte yorulur, birlikte eğlenir ve birlikte güzel ve unutulmaz bir deneyim yaşarız’ dedi.

 

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