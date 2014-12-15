İktisatbank Fotoğraf Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Kıbrıs İktisat Bankası(İktisatbank)’ın geleneksel fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

"Eğitim Geleceğimizdir" temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında Fergün Ulusal “Abaküs” isimli çalışmasıyla birinci, Mustafa Evirgen “Okul Yolunda” çalışmasıyla ikinci, Mehmetali Karahasan ise “Okuma Sevinci “ isimli çalışmasıyla üçüncü oldu. Cem Kara da “İsimsiz” adlı çalışmasıyla Jüri Özel Ödülü’nelayık görüldü.

Fotoğraflar Tijen Erol, Ersin Taşer, Hüseyin Sayıl, Uğur Kaptanoğlu ve Yasin Çiftçi'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri tarafından belirlenen 30 fotoğraf, yıl sonuna kadar İktisatbank Genel Müdürlük Binası Mesarya Sergi ve Konferans Salonu’nda sergilenecek.