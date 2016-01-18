İktidar Partileri Su Konusu İçin Görüşmemiş

İKTİDAR PARTİLERİ SU KONUSU İÇİN GÖRÜŞMEMİŞ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaya ve bilgiye sunuşların ardından Sayıştay Komitesi’nin, KKTC Washington Temsilciliği ile KKTC New York Temsilciliğinin 1999-2005 mali yıllarına ait Sayıştay Denetim Raporu, komite başkanı DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy tarafından okundu.

Raporlarla ilgili söz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, temsilciliklerde kayıt altına alınmayan işler yapıldığını, makbuz verilmediğini söyleyerek, temsilciliklerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“Orada ne yapıyorlar. Sadece buradan heyetler gittiğinde onlara rehberlik mi yapıyorlar? Görevleri nedir?” diye soran Angolemli, komite başkanından rapor dışında bilgi vermesini talep etti.

Angolemli, “Adını bile duymadığımız ülkelerde temsilcilikler var. Bu kişiler ne iş yapıyorlar. Bunlar sorgulanmalıdır” dedi. Angolemli, KKTC’yi tanımak amacıyla ülkeye gelen bazı ülke temsilcilerinin “suların bulandırılmaması” gerekçesiyle reddedildiğini iddia etti. Üniversite okumaya gelen öğrencilerin sahip olduğu sağlık sorunları konusunda denetim olmadığını söyleyen Angolemli, “Burası sorma gir hanı mı? Hazır olmalıyız her şeye. Hastalığa da, güvenlikle ilgili konulara da. Altyapıyı hazırlamadan belli alanlarda açılmamalıyız” dedi.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, 17 yıl önce olan bazı hadiselerle ilgili raporların görüşüldüğünü ancak devletin denetlemesi gereken çok daha önemli daireler ve konular olduğunu söyledi.

Elektrik Kurumu’nda son durumun ne olduğunu soran Tatar, petrol fiyatlarında çok ciddi düşüş yaşandığını, bu konunun nasıl karşılanacağını sordu.

Dünyada petrol fiyatlarının 120 dolardan 28 dolara düştüğünü ifade eden Tatar, otomatiğe bağlandığı söylenilen elektrik fiyatlarının neden hala değişmediğini sordu.

ÇAKICI

TDP milletvekili Mehmet Çakıcı, denetleme yapması gereken yerlerden biri olan Sayıştayın eleman sayısının yetersiz olduğunu, denetim konularında geri kaldığını, yeni yeni çalışmalar yapılmaya başlandığını söyledi.

Çakıcı, petrol fiyatları yükseldiğinde, elektrik ücretlerinin arttığını ancak azaldığında ücretlerin düşürülmediğini belirtti.

Başbakan Kalyoncu’nun “bazı alanlarda uzmanlar bulunmadığını bu nedenle sıkıntı yaşandığını” söylemesini eleştiren Çakıcı, eğer bu uzmanlar yoksa, yurtdışıdan getirilebileceğini söyledi. Çakıcı, 2004 yılından beri bu sorunun aşılamaması konusunda hükümeti eleştirdi.

DİNÇYÜREK

DP-UG milletvekili Hakan Dinçyürek, Sayıştay raporlarının güncelliğini kaybettiğini söyledi. “Ülkenin en büyük yaralarından biri Elektrik Kurumu’dur. Elektrikte işler şeffaf ve kamu vicdanını rahatlatacak şekilde değildir” diyen Dinçyürek, ihaleler, maliyet hesapları gibi konuların güvenirliğinin kamuoyunda tartışıldığını söyledi.

KIB-TEK’in denetlenemediğini savunan Dinçyürek, “Böyle bir kurum demokratik bir ülkede olamaz. Borcunu devlet verecek ama denetleme yapamayacak, hesabını soramayacak” şeklinde konuştu.

KALYONCU

Başbakan Ömer Kalyoncu, “Esas sorun gündemi değil istediğimizi konuşmaktır. Bu nedenle bizi kimse anlamaz. Toplum da anlamaz” dedi. Kamu görevinin yasa ile yönetildiğini, kamuya istenilen anda istihdam yapılamadığını söyleyen Kalyoncu, bu nedenle uzmanların istihdam edilemediğini belirtti.

Kalyoncu, elektrik maliyet hesaplarının üç aylık sürelerde çıkarıldığını, bu konuda yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Kalyoncu, Meclis’teki konuşmaların gündeme bağlı kalması gerektiğini belirtti.

TAÇOY

Sayıştay Komitesi Başkanı Hasan Taçoy, yeniden söz alarak, daha önceki yıllara ilişkin raporlar da bulunduğunu, temsilciliklerde kayda geçilmesi konularında gereken uyarıların yapıldığını söyledi. Taçoy, temsilciliklerde demirbaşın tutulması ve harcamaların kayda alınması alanlarında geçmiş yıllara oranla bir iyileşme olduğunu dile getirdi.

Sayıştay’ın Elektrik Kurumu’na girmemesi diye bir şey olmadığını, daha önceki yıllarda denetimlerin yapıldığını, raporların tutulduğunu, cezalar verildiğini söyleyen Taçoy, devletin bu konuda gereğini yapmasını istedi.

TDP milletvekili Mehmet Çakıcı yeniden söz alıp, Başbakanın gündem dışı konuşmalara yönelik eleştirisini yanıtladı. Çakıcı, halkın gündeminin raporlar olmadığını, gündemin elektrikteki sorunlar, su ve 13. Maaşlar olduğunu söyledi.

Çakıcı, kamuya istihdam yapılmadan, ihtiyaç duyulan alanlarda profesörlerden hizmet satın alınabileceğini dile getirdi.

“CTP İLE UBP HENÜZ SU KONUSUNDA BİR GÖRÜŞME YAPMADI…”

Başbakan Ömer Kalyoncu, Çakıcı’nın gündem dışı konuşmasını eleştirdi. Kalyoncu, yasalara ve iç tüzüğe uyulması gerektiğini söyledi.

CTP ile UBP’nin henüz su konusunda bir görüşme yapmadığını söyleyen Kalyoncu, Mali Protokol’ün de bürokratlar arasında görüşüldüğünü belirtti. Kalyoncu, “Hükümetten gideceksek taviz vermek gibi bir niyetimiz yoktur” diye konuştu.

ÇOLAK

Dışişleri Bakanı Emine Çolak, 1999 yılına geri giden bir raporun söz konusu olduğunu, bu kadar uzun süre sonra gündeme gelmesinin sıkıntılara yol açtığını söyledi.

Çolak, gecikmelerin yararı azalttığını belirtti.

Genelleme yapılarak, temsilciliklerde “iş yapılmadığının ve kayıt dışına çıkıldığının” söylenmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Çolak, bürokratik kayıtların eksikliğinden dolayı yapılan eleştirilerin haksızlığa yol açtığını kaydetti.

Temsilciliklerin denetimi konusunda bakanlığın her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyen Çolak, güncel denetleme yapılması gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından Genel Kurul bugünkü birleşimini tamamladı, bir sonraki birleşim Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.







