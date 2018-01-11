İkisi tutuklu, biri serbest yargılanacak

Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmaya çalışan zanlı Lisa Mupanguri ve suç ortakları Matengu Anton Nchindo ve Shilao Wesley Mogano’ya dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmaya çalışan zanlı Lisa Mupanguri ve suç ortakları Matengu Anton Nchindo ve Shilao Wesley Mogano’ya dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Lisa Mupanguri’nin 2 Ocak tarihinde saat 14.00 sıralarında Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan ülkemize tasarrufundaki 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalandığını söyledi. Kurtbir, zanlının olayın akabinde vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu maddeyi ayni gün Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir şahıstan aldığı ve huzurda bulunan diğer zanlı Matengu Anton Nchindo’ya 350 Euro karşılığında verip, 50 Euro komisyon alacağı itirafında bulunduğunu belirtti.

Polis zanlı Lisa Mupanguri’nin 30 Kasım 2017’de 700 Euro karşılığında 56 gram, 7 Aralık’ta 70 Euro’ya 56 gram, 15 Aralık’ta 350 Euro’ya 28 gram, 20 Aralık’ta 350 Euro’ya 28 gram hintkenevirini ithal edip, toplamada 196 gram maddeyi ülkemize getirerek Matengu Anton Nchindo’ya teslim ettiği itirafında da bulunduğunu söyledi. Polis tespit edilerek yakalanan zanlı Nchindo’nun üzerinde ise yapılan aramada yeşil renk çantasında poşete sarılı yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 350 Euro ve 250 TL nakit paranın emare alındığını kaydetti. Polis memuru Kağan Kurtbir, zanlı Matengu Anton Nchindo’nun 20 Aralık’ta aldığı uyuşturucu maddelerden 5 gramını zanlı Shilao Wesley Mogano’ya verdiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Lisa Mupanguri ve Matengu Anton Nchindo’nun 196 gram uyuşturucu madde ithal, tasarruf ve verme suçundan, zanlı Shilao Wesley Mogano’ya ise 5 gram uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan dava getirildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile zanlılar Lisa Mupanguri ve Matengu Anton Nchindo’nun 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Kıdemli Yargıç zanlı Shilao Wesley Mogano’nun ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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