İkinci Av Dönemi Pazar Günü Başlıyor… Eylül’deki Av 3 Gün Sürecek

İNCE AV DÖNEMİNDE, ÜVEYİK, FATSA, KARGA, SAKSAĞAN VE YABAN GÜVERCİNİ AVLANABİLECEK

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 (.): İkinci ince av dönemi Pazar günü başlıyor.

Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü çerçevesinde, 2 Eylül Pazar günüyle birlikte, 5 Eylül Çarşamba ve 9 Eylül Pazar günleri de av yapılabilecek.İnce av döneminde, üveyik, fatsa, karga, saksağan ve yaban güvercini avlanabilecek.Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Mevzuatı uyarınca, hazırlanan haritada işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelerde avlanma yasak. Bu bölgelere ek olarak, avlanılamayacak diğer yerler şöyle:“Baraj ve göletlerin 500 metre veya daha yakın çevresi; meskun mahallerin 200 metre veya daha yakın çevresi, piknik alanlarının 300 metre veya daha yakın çevresi; Merkezi Cezaevi binalarının 200 metre veya daha yakın çevresinde; Haspolat Arıtma Tesislerinin 200 metre veya daha yakın çevresi; tüm atış poligonlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; Yeni Ercan Havalimanı pist inşaatının 200 metre veya daha yakın çevresi; Üniversitelerin 200 metre veya daha yakın çevresi; Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; 2 no\'lu av bölgesi içerisinde bulunan Eleousa Manastırı\'nın bulunduğu yerin 300 metre veya daha yakın çevresi.”KESER: “AVCILAR ETİK KURALLAR ÇERÇEVESİNDE AVLANMALI”

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Türk Ajansı Kıbrıs\'ın soruları üzerine yaptığı açıklamada, yeni açılan bölgelerde yoğunluk yaşanmasının beklendiğini belirtti.

Keser, avcıların etik kurallar çerçevesinde avlanmasını, etkili alan, bahçe ve bu gibi yerlere zarar veren herhangi birini gördüklerinde 155 polis ve 140 kaçak av ihbar hattına bildirmelerini istedi.

DİJİTAL UYGULAMALI AV HARİTASI