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15 Şubat 2017 Çarşamba 07:26

İkinci Saldırgan Da Yakalandı!

İkinci Saldırgan Da Yakalandı!
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İkinci Saldırgan Da Yakalandı!
Ali Karapaşa isimli Kıbrıslı Türk taksiciye saldıran kişilerden birinin önceki gün yakalanmasının ardından dün de olay ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Kıbrıs’ın güneyinde 3 ay önce, Ali Karapaşa isimli Kıbrıslı Türk taksiciye saldıran kişilerden birinin önceki gün yakalanmasının ardından dün de olay ile ilgili bir kişi tutuklandı. Yakalanan zanlının diğer zanlı gibi 22 yaşında olduğu in-cyprus isimli sitede belirtilirken, zanlının parmak uçlarındaki DNA testinin ardından belirlendiği açıklandı.  

YENİDÜZEN’e konuşan Ali Karapaşa diğer zanlının teşhisi için dün yine polis tarafından arandığını ve diğer zanlıyı da teşhis ettiğini, olayın artık mahkemede çözüleceğini belirtti.

Olay nasıl olmuştu?
Kıbrıs'ın güneyinde, Ali Karapaşa, Kıbrıslı Rum iki fanatiğin saldırısına uğramıştı. Ay Demetos geçiş noktası yakınlarında yaşanan olaya Kıbrıs polisi müdahale etmiş ve faillerin bulunması için soruşturma başlatmıştı. Karapaşa söz konusu olayda yüzünden yaralanmıştı.

 
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