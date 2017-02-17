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17 Şubat 2017 Cuma 14:29

İKİNCİ ETABIN BİRİNCİSİ İTALYAN AMEZGUETA

İKİNCİ ETABIN BİRİNCİSİ İTALYAN AMEZGUETA
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İKİNCİ ETABIN BİRİNCİSİ İTALYAN AMEZGUETA

Başbakanlık himayesinde,  Başbakanlık Spor Dairesi, Turizm Bakanlığı ve diğer sponsorların katkılarıyla Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ikinci  etabı tamamlandı.

“Mağusa etabı” olarak adlandırılan toplam 168.2 kilometrelik ikinci etapta yarışçılar, Girne Kapı-sı’ndan start alarak Mağusa-Boğaz- Geçitkale- Esentepe- Değirmenlik güzergahından Lefkoşa’ya geldi-ler
İtalyan takımı Wilier Triestina Selle’den Julen Amezqueta  etabı birinci tamamlarken, aynı takımdan Cristian Rodriguez ikinci, Torku Şeker Spor’dan Ahmet Örken de üçüncü oldu.

İkinci etap yarışının lider mayoları da belli oldu. Sarı Mayo (Genel Klasman Mayosu) ile Yeşil Mayo (Hız Mayosu) Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'in olurken; Mavi Mayo (En İyi Yokuş mayosu) yine Torku Şeker Spor'dan Luca Chirico'ya gitti. Magenta Mayo'nun (Kıbrıs Güzellikleri Mayosu) sahibi ise Kolls Cycling Takımı'ndan Vitaliy Buts oldu.

Bisiklet turunun 130 kilometrelik 3. etabı,  yarın Girne Kapısı’ndan hareketle Güzelyurt-Girne güzerga-hında yapılacak.

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