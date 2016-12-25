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25 Aralık 2016 Pazar 12:20

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün Vefatının 43. Yılı

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün Vefatının 43. Yılı
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İSMET İNÖNÜ, MALATYA'DA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

 Türkiye’nin İkinci Cumhurbaşkanı, “Milli Şef” ve Atatürk’ün ardından “İkinci Adam” diye nitelendirilen  İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı dolayısıyla Malatya'da anma töreni düzenlendi.

Valilik önündeki tören, Vali Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın, İsmet İnönü Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Burada İnönü'nün hayatı ve askeri kişiliğini anlatan 2. Ordu Komutanlığında görevli İstihkam Yarbay Korhan Tutuş, şunları kaydetti:

"İsmet İnönü, yakın tarihimizdeki harplerin hemen hepsinde görev alması neticesinde planlama, sevk ve idarede askerlik sanatının en iyi uygulayıcıları arasıda yer almıştır. İsmet Paşa, 2. Ordu'daki beraberliği esnasında Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşı olmasının ötesinde en güvendiği askeri danışmanı konumuna gelmiştir. İsmet Paşa, mükemmel bir ahlak, tavır ve davranışa, takdire değer bir bilgi ve görgüye sahiptir. Astlarına, üstlerine ve çevresine emniyet, itimat ve sevgi aşılayan, daima bunda başarılı olan güvenilir bir subaydır."

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Yeşilyurt'un "Atatürk, Çocuk ve İsmet Paşa" adlı şiiri okuduğu programda, edebiyat öğretmeni Ertan Zorteymur da "2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü" konulu sunum yaptı.

Programa, Vali Toprak, Tümgeneral Kocaoğlu'nun yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Malatya Baro Başkanı Enver Han, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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