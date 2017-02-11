İkinci Çocuğunu Bekliyordu



Ercan¬Gaziköy anayolunda dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 33 yaşındaki Ali Ilgaz hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde yolcu olarak bulunan, 25 yaşındaki Safa İnaltekin ise yaralandı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre 33 yaşındaki Ali Ilgaz, yönetimindeki FM 326 plakalı aracı ile Gaziköy yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu anayoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çakılan araçta sıkışan sürücü Ali Ilgaz olay yerinde can verdi. Ilgaz’ın naaşı sıkıştığı araçtan Lefkoşa İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Safa İnaltekin ise olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra olay yerine gelen Lefkoşa İtfaiye ekipleri, Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, Bölge Müdürü ve Başmüfettiş Rüstem Tunçtaşlı ve Demirhan Karakol Polis Ekipleri uzun çaplı incelemeler yaptı.Yetkililerden alınan bilgiye göre, olay yerine çağrılan ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kazazedenin sol kolunun kırıldığı ve yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ali Ilgaz’ın Türkiye’nin Çorum ili nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Bir çocuk babası olan Ilgaz’ın, Türkiye’de bulunan eşinin de hamile olduğu öğrenildi.Diyalog