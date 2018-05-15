İki Toplumlu “kamusal Nitelikli Eğitim” Konferansı Ledra Palace Otel’de Yapıldı

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Kıbrıslı Türk ve Rum eğitim sendikaları ile sivil toplum örgütlerinin ortak düzenlediği “Kamusal ve Nitelikli Eğitim” konulu iki toplumlu eğitim konferansı ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de yapıldı.

Konferansa Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) Avrupa direktörü Susan Flocken de katıldı.

GÖKÇEBEL

ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Tahir Gökçebel konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta öğretmenlerin üstlendiği rolün tıpkı dünyada olduğu gibi önemli olduğunu ve toplumu geleceğe taşıyacak olanların öğretmenler olduğunu söyledi.

Gökçebel, 6 sendika olarak aynı masada bir araya gelip, ülkeyi daha ileriye taşıyacak, öğrencilerin daha kaliteli eğitim alabilecekleri, birbirlerini anlayan, empati kurabilen gençler yaratacak sonuçları elde etmek istediklerini kaydetti.

Bu hedefi ETUCE’a ilettiklerinde buna hassasiyet gösterildiğini, maddi ve manevi destek verildiğini söyleyen Gökçebel, bunun için ETUCE yetkililerine ve çalışmaya katkı koyanlara teşekkür etti.

Gökçebel, konferansta yapılacak çıkarımları daha sonra yapılacak atölye çalışmalarıyla bir rapora dönüştürüp, okullarda uygulanmasını sağlamak istediklerini de belirterek, bu sonuçların öğretmenlere ışık olacağı görüşünü ifade etti.

Gökçebel, “Eğitimin gücü her şeyin üstündedir” diyerek, bugün dünyada yaşanan savaşlar, ötekileştirmeler, sınırlar ve insanlık dışı uygulamaların kökeninde hep eğitimin bulunduğunu; barışın ve özgürlüğün erdemlerinin yok sayıldığı dünyada öğretmenlere büyük roller düştüğünü ifade etti.

FLOCKEN

ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken de toplantıda olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, özellikle iki toplumlu bir konferans düzenlenmesinin önemine işaret ederek, işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

İki toplumdan öğretmenlerin bir araya gelmesiyle Kıbrıs’ta barış sürecine katkı yapmak istediklerini söyleyen, politikacıların oluşturduğu engellerin üstesinden gelinmesini dileyen Flocken, öğretmenlerin toplum içinde rol model olduklarını, gençlerin de Avrupa’nın ve Kıbrıs’ın geleceği olduklarını hatırlattı.

Bilgiyi geliştirmek, öğrencilere yaratıcılık ve eleştirel yaklaşım kazandırmak, sorgulamalarını sağlamanın öğretmenlerin görevi olduğunu söyleyen Flocken, bunun yanında hangi dine, ırka, etnik kimliğe ve geçmişe sahip olursa olsun bireylerin şiddete, siber şiddete, tacize maruz kalmamaları adına eğitimde öğretmen, ebeveyn, öğrenci ve velilerin bütünlüklü olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

“Kamusal, nitelikli eğitim” konusunun tam zamanında tartışmaya açıldığına değinen Flocken, Avrupa’daki ekonomik krizin yaralarının yeni yeni sarılmaya başlamışken, bu tür bir eğitim için kamu finansmanının şart olduğunu, eğitime kamu desteğinin yansımasının geleceğe yatırım olacağının altını çizdi.

Konferansta hep birlikte eğitimle ilgili vizyonlarını şekillendireceklerini kaydeden Flocken, ortaya bir rapor çıkması halinde bunu ETUCE’daki meslektaşlarıyla paylaşmak istediğini de sözlerine ekledi.

KONFERANS KONULARI

Açılış konuşmalarının ardından konferansta, Dr. Maria Karagianni ve Assist. Prof. Dr. Gülen Uygarer tarafından “Okullarda tacizin azaltılması ve önlenmesi”; Assist. Prof. Dr. Umut Bozkurt ile Dr. Andreas Tsiakkiros tarafından da “Yabancı öğrencilerin eğitimi ve oryantasyonu” konularında sunumlar yapılarak sorular yanıtlandı.

(RU/GUR) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan Foto: Süleyman Önal