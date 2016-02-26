İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi İlk Ortak Toplantısını Yaptı

SAMANİ: “EĞİTİM, KIBRIS’TA ORTAK BİR GELECEK İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNDE HAYATİ ROLÜ VAR”

İKİ TOPLUMLU EĞİTİM TEKNİK KOMİTESİ, 3 ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURDU

Lefkoşa, 26 Şubat 16 (.): İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi, ilk ortak toplantısını dün ara bölgede Birleşmiş Milletler gözetiminde yaptı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de katıldığı toplantıda, komitenin görev yönergesinin detaylandırılması üzerine çalışıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, komitenin işleyiş ve çalışma yöntemleri de ele alındı.

3 ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Üç alt çalışma grubu oluşturulan toplantıda, “Literatür Taraması Çalışma Grubu”nun, komitenin çalışma alanları üzerine; “Güven Artırıcı Ortak Faaliyetler Çalışma Grubu”nun öğrenci, öğretmen ve ailelerin bir araya gelmelerini sağlamak ve eğitim kurumları ile kuruluşlarının işbirliğini desteklemek; “Politika Önerileri Çalışma Grubu”nun ise gelecekte kurulması hedeflenen birleşik federal Kıbrıs’ın eğitim kurumları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması üzerine çalışacağı belirtildi.

SAMANİ: “SON DERECE VERİMLİ GEÇTİ”

İki Toplumlu Eğitim Komitesi Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani, ilk toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.

Komite üyelerinin yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışma kararlılığında olduğunu belirten Samani, eğitimin, Kıbrıs’ta ortak bir gelecek için ihtiyaç duyulan barış kültürünün geliştirilmesindeki hayati rolüne dikkat çekti.

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin kurulma kararı, 25 Kasım 2015 tarihli Liderler Zirvesi’nde açıklanmıştı.

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin 11 Türk üyesi şu isimlerden oluşuyor: “Meltem Onurkan Samani, Ahmet Pehlivan, Fahriye Altınay, Sıtkıye Kuter, Şenel Hüsnü Raman, Mete Oğuz, Süleyman Gelenel, Hakan Karahasan, Simge Zekican Kahvecioğlu, Esen Bahadır, Şebnem Pekdoğan”

(FEZ/HÖ) FOTOĞRAFLI