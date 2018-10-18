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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs’tan Guterres Çerçevesi Temelinde Görüşmelerin Devamını Sağlama Çağrısı

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözümün temelini, taraflarca mutabık kalınmış iki toplumlu, iki bölgeli federasyon fikrinden farklı bir yöne değiştirme girişimlerini “son derece tehlikeli bir gelişme olarak” değerlendirdi.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs’tan Guterres Çerçevesi Temelinde Görüşmelerin Devamını Sağlama Çağrısı

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözümün temelini, taraflarca mutabık kalınmış iki toplumlu, iki bölgeli federasyon fikrinden farklı bir yöne değiştirme girişimlerini “son derece tehlikeli bir gelişme olarak” değerlendirdi.

18 Ekim 2018 Perşembe 08:48
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs’tan Guterres Çerçevesi Temelinde Görüşmelerin Devamını Sağlama Çağrısı
Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözümün temelini, taraflarca mutabık kalınmış iki toplumlu, iki bölgeli federasyon fikrinden farklı bir yöne değiştirme girişimlerini “son derece tehlikeli bir gelişme olarak” değerlendirdi.
Yapılan açıklamada iki toplum liderine, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilere ve politikacılara, her iki toplumdaki sivil toplum örgütlerine ve kişilere, bu tür bir girişimi ortadan kaldırmak, kararlaştırılan çerçeveye sadık kalmak ve Guterres Çerçevesi’nin kesin temeli üzerinde toplumlararası görüşmelerin devamını sağlamak için çağrıda bulunuldu. 
“Kıbrıs Federal Cumhuriyeti\'nin iç yapısı, adadaki iki toplumun belirleyeceği bir konudur” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının tam katılımı olmaksızın bir anlaşmaya varmanın zarar verici olacağı, her iki toplum arasında daha fazla güvensizlik ve düşmanlık yaratacağı kaydedildi. 
Rum tarafı ile Türkiye arasındaki toplantıların, BM barış sürecinin bir alternatifi olarak değil, yalnızca ikili meselelerde ve güvenlikle ilgili konularda yararlı olabileceği belirtildi. 
“RAPOR MEMNUNİYETLE KARŞILANDI”
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Toplumlararası görüşmeler, geçmişten bugüne gelinen süreç içinde anlaşmaya en yakın olduğumuz noktaya ulaşmıştır. Bütün bu çalışmaların boşa harcanmaması ve siyasi eşitlik, Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı, garantilerin ortadan kaldırılması ve yeni uygulama antlaşması ile değiştirilmesi ve de yabancı askeri birliklerin adadan çekilmesini içeren iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde bir anlaşma imzalanması zorunludur. İki lideri, tereddütlerini bir kenara bırakıp, anlaşmayı sonuçlandırmak için gereken siyasi iradeyi bir araya getirmeye çağırıyoruz. Zaman tükeniyor ve bir anlaşmaya varamamak, kaçınılmaz olarak, Kıbrıs\'ı aşırı derecede tehlikeli ve bilinmeyen sulara sürükleyecektir. İki toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres\'in Pazartesi günü (15 Ekim), Güvenlik Konseyi\'nin daimi üyelerine sunduğu ve ‘Bütün Kıbrıslılar ortak bir geleceği hak ettikleri için, adadaki toplumlar arasında kapsamlı bir çözümün gerçekleşmesinin ümitle beklenmekte olduğunun’ altını çizdiği Kıbrıs ile ilgili son raporunu memnuniyetle karşılamaktadır.”
BARIŞ İÇİN EYLEM ÇAĞRISI
İki toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, siyasi partilere, kitle örgütlerine, sivil toplum örgütlerine ve tüm Kıbrıslılara, Kıbrıs sorununun çözüme varması isteklerini dile getirmeleri ve toplumlararası görüşmelerin kaldığı yerden devam ederek tüm Kıbrıslılar için barış ve refah sağlanmasını desteklemek amacıyla eylemler düzenlemeleri için çağrıda bulundu. 
(GÖZ/GÜL) 
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