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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:27

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, Panel Düzenledi

Güney’deki Derinya Belediyesi ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs, 4 Mayıs 2017 Perşembe günü Derinya'da, Güncel Sanatlar ve Geleneksel El Sanatları Açık Hava Müzesi'nde bir panel düzenledi.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, Panel Düzenledi
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Güney’deki Derinya Belediyesi ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs, 4 Mayıs 2017 Perşembe günü Derinya'da, Güncel Sanatlar ve Geleneksel El Sanatları Açık Hava Müzesi'nde bir panel düzenledi.

Etkinlik, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs temsilcilerinden Christina Valanidou’nın açılış konuşmalarıyla, panelde, Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu DİSİ sözcüsü Nikos Tornaritis, AKEL'in Basın Temsilcisi Stefanos Stefanu ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuşmacı olarak yer aldı.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs açıklamasına göre, etkinliğe, birçok vatandaş, Temsilciler Meclisi üyeleri ve yerel toplumdan yetkililer katıldı. Paneli izleyen tartışma bölümünde, süregelen durum da ele alındı.

Tüm katılımcılar, iki liderin, Kıbrıs’ı ve halklarını yeniden birleştirecek bir anlaşma sağlanması amacını gözeterek, karşılıklı görüşmeler sırasında çıkan anlaşmazlıkların ve zorlukların üstesinden gelmeleri gerektiğini dile getirdi.

Açıklamaya göre, panelde, mevcut durumun ve fiili olarak Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünün, Kıbrıs'ın ve halklarının geleceği olamayacağı ve hem Kıbrıslı Türkler’in hem de Kıbrıslı Rumlar’ın birleşik bir ülkede barış içinde yaşamaya hakları olduğu kaydedildi. Tartışmada, ülkenin yeniden birleşmesi için her iki tarafın da siyasi iradeye sahip olmasının gerekli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Her iki lider de kişisel şikayetlerini bir kenara bırakmalı ve Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek için üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüm bulmak için çalışmalıdır. Onların önceliği, Kıbrıs'ın ve halklarının geleceği olmalıdır.

Panelde oluşan temel mesaj, hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk katılımcıların ülkelerine duydukları sevgiyle birleşmiş olmaları ve Kıbrıs Sorunu’na ülkemizi yeniden birleştirecek bir çözüm bulmak için ortak bir isteklerinin olmasıdır.

Bu bağlamda, sivil toplumun ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs'ın çabaları ve aktif katılımı sürdürülmeli ve yoğunlaştırılmalıdır.”

(HÖ)                   FOTOĞRAFLI

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