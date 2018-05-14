İki Oyun Berlin’de Sahnelendi

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) Eugene Ionesco’nun yazdığı Nehir Demirel’in yönettiği “İki Kişilik Hırgür” oyunu ve İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu, Theatre 28’in düzenlediği 3. Berlin Tiyatro Festivali’nde sahnelendi.LBT’den yapılan açıklamaya göre, oyunlar, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla sahnelendi.Theatre28’in Sanat Yönetmeni ve Festival Genel Koordinatörü Ufuk Güldü,...



Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) Eugene Ionesco’nun yazdığı Nehir Demirel’in yönettiği “İki Kişilik Hırgür” oyunu ve İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu, Theatre 28’in düzenlediği 3. Berlin Tiyatro Festivali’nde sahnelendi.

LBT’den yapılan açıklamaya göre, oyunlar, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla sahnelendi.

Theatre28’in Sanat Yönetmeni ve Festival Genel Koordinatörü Ufuk Güldü, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu festivalde ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, iki tiyatronun dostluğunun devamını diledi.

Ummanel, sezonun son temsilini Berlin’de gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Oyunu izleyen KKTC Berlin Temsilcisi Oktay Öztürk, ekibi tebrik ederek, sanatın kültürel açıdan görünür olmadaki önemine değindi.

(YIL/HA)



