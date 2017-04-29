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29 Nisan 2017 Cumartesi 07:11

İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor

İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
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Önceki akşam 1 kişinin öldüğü, 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı kazaya neden olan araç sürücüsü 20 yaşındaki Dilnaz Mamedova tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Ülkede çalışma izinli olarak bulunan ve yaklaşık 2 ay önce sürüş ehliyeti sahibi olduğu öğrenilen Türkmenistan uyruklu Dilnaz Mamedova, yönetimindeki ED 760 plakalı salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedince, felaket oldu.

Mamedova’nın kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki İbrahim Atar kaza sonrası yaşamını kaybetti.

Araçtaki diğer yolculardan Feray Okuçlu hafif yaralanırken, 21 yaşındaki Hüseyin Doğan ve 23 yaşındaki Umut Şanverdi’nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, bugün huzuruna çıkarılan Dilnaz Mamedova’nın soruşturmanın tamamlanabilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Direksiyon hâkimiyetini kaybetti

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Hatice Zeybek zanlı Dilnaz Mamedova’nın önceki gece saat 23.50 sıralarında yönetimindeki ED 760 plakalı salon aracı ile Girne’ye doğru seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini anlattı.

Polis çavuşu Hatice Zeybek, zanlının dikkatsizlik sonucu kaybettiği direksiyon hâkimiyeti nedeniyle, yönetimindeki araç ile yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak yolun solundan çıkıp akasya ağaçlarına çarparak durduğunu söyledi.

Atar hastanede yaşamını kaybetti

Polis çavuşu Hatice Zeybek, Dilnaz Mamedova’nın kullanımındaki ED 760 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Atar, Feray Okuçlu Hüseyin Doğan ve Umut Şanverdi’nin Lefkoşa Hastanesi’ne kaldırıldığını, Atar’ın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

Zeybek, araçta yolcu olarak bulunan Okuçlu’nun normal serviste tedavisinin devam ettiğini Doğan ve Şanverdi’nin ise yoğun bakımda hayati tehlikelerinin devam ettiğine dikkati çekti.

Polis çavuşu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu. 
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İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
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