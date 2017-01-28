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Parmak İzi Ele Verdi

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28 Ocak 2017 Cumartesi 15:03

İki Yaralı Var

İki Yaralı Var
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İki Yaralı Var
Direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü orta refüje girdi

Haspolat – Hamitköy Çemberi arasında dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. FG 210 plakalı TIR’ın şoförü Ali Gezmen, sabah saatlerinde yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek koruyucu bariyerleri ve elektrik direklerini devirerek orta refüjün içine girdi. Kaza sonucu TIR sürücüsü Ali Gezmen ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Diyalog






 
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