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13 Kasım 2017 Pazartesi 05:28

İki uyanık müteahhit yargı önüne çıkıyor!

İki uyanık müteahhit yargı önüne çıkıyor!
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 İki uyanık müteahhit yargı önüne çıkıyor!

Devletten vergi kaçıran, işlerini üstlendiği yatırımcı firmayı dolandıran Kıbrıs’ın tanınmış müteahhit firmasının iki uyanık direktörü, yargı önünde hesap vermeye hazırlanıyor.

 Kıbrıs’ın iki uyanık direktörü projelerini üstlendiği yatırımcı şirkete fatura kesmeyerek, devletten büyük bir oranda vergi kaçırdı. Fatura alamayan yatırımcı, sattığı dairelerin tapusunu veremeyince, vatandaş da mağdur oldu.

Yatırımcı firmanın birçok projesini alan müteahhit şirketi inşaat işlerine karşılık her ay yatırımcı firmadan belli bir meblağ para  aldı. Şirket yatırımcı firmadan hakkediş alırken KDV de talep etti. Yatırımcı firma her ay KDV dahil talep edilen meblağı ödedi ancak müteahhit şirketi KDV dahil aldığı ödemelere karşılık fatura kesmedi. Müteahitlik firmasının değişik projeler için yatırımcı firmadan 16 milyon Sterlin hakkediş ve 2 milyon Sterlin KDV aldığını ortaya çıktı.

Projelerini üstlendiği yatırımcı şirketin işlerinde çalışan taşeronları da ödemeyerek çalışmaları sekteye uğratan uyanıklar, kendi şirketlerinden dahi para kaçırdılar. Belgelerle ortaya çıkan yolsuzluk 5 Aralık’ta yargı önüne çıkacak.

Kaynak: Starkıbrıs

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