banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.529
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2839
EURO
5.5009
İki Turist Hayatını Kaybetti!
 Farklı otellerde kalan iki turist...
Akdoğan’da Aile Faciası…
Akdoğan’da Aile Faciası…
Alsancak'ta kokain operasyonu
ALSANCAK'TA KOKAİN OPERASYONU
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
banner282
Flaş Haber
Alsancak'ta kokain operasyonu
Kapat

İki Turist Hayatını Kaybetti!

Farklı otellerde kalan iki turist hayatını kaybetti.

İki Turist Hayatını Kaybetti!

Farklı otellerde kalan iki turist hayatını kaybetti.

15 Haziran 2018 Cuma 18:13
İki Turist Hayatını Kaybetti!

 Farklı otellerde kalan iki turist hayatını kaybetti.

 

Polise göre, bugün saat 16.00 sıralarında Limak Cyprus Delux Otel’de turist olarak bulunan İsveç uyruklu 75 yaşındaki Zahra Arabshahı, havuz başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 

Aynı saatlerde Acapulco Otel'de turist olarak bulunan 72 yaşındaki İsmail Kaşcı, kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı ve orada bulunan bir doktor tarafından gerekli müdahale yapılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

 

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner277

banner288
Son Güncelleme: 15.06.2018 21:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdoğan’da Aile Faciası…
Akdoğan’da Aile Faciası…
CTP Girne’de “Kalemizi Geri Alacağız” Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirdi!
CTP Girne’de “Kalemizi Geri Alacağız” Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirdi!
Adalıer Suriçi Esnafını Ziyaret Etti…
Adalıer Suriçi Esnafını Ziyaret Etti…
2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!
2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti!
Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti!
Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Bayraktar Pınarlı Köyü’nü Ziyaret Etti!
Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Bayraktar Pınarlı Köyü’nü Ziyaret Etti!
Sertoğlu Bayram Mesajı Yayımladı!
Sertoğlu Bayram Mesajı Yayımladı!
CTP’li Meclis Üyesi Adaylarından KTEZO ve Sanayi Odası’na Ziyaret!
CTP’li Meclis Üyesi Adaylarından KTEZO ve Sanayi Odası’na Ziyaret!
Güngördü, Esnaf ve vatandaşla bayramlaştı!
Güngördü, Esnaf ve vatandaşla bayramlaştı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim